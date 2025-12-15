В Барнауле водитель заблокировал авто девушки, из-за того что она встала на его месте

Она оставила машину всего на пять минут

15 декабря 2025, 10:00, ИА Амител

Заблокированное авто / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

В Барнауле водитель заблокировал автомобиль местной жительницы, заявив, что она припарковалась на "его" месте. О произошедшем девушка рассказала в Telegram-канале "Черное и Белое Барнаул".

По словам горожанки, она оставила машину всего на пять минут, а вернувшись, обнаружила, что выезд перекрыт другим автомобилем. Владелец черной машины объяснил свои действия тем, что парковочное место якобы принадлежит ему.

При этом, как утверждает автор сообщения, никаких документов, подтверждающих право собственности или аренды участка земли, мужчина предъявить не смог. Инцидент произошел в районе Потока, на улице Тимуровской.

