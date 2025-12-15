В Барнауле водитель заблокировал авто девушки, из-за того что она встала на его месте
Она оставила машину всего на пять минут
15 декабря 2025, 10:00, ИА Амител
В Барнауле водитель заблокировал автомобиль местной жительницы, заявив, что она припарковалась на "его" месте. О произошедшем девушка рассказала в Telegram-канале "Черное и Белое Барнаул".
По словам горожанки, она оставила машину всего на пять минут, а вернувшись, обнаружила, что выезд перекрыт другим автомобилем. Владелец черной машины объяснил свои действия тем, что парковочное место якобы принадлежит ему.
При этом, как утверждает автор сообщения, никаких документов, подтверждающих право собственности или аренды участка земли, мужчина предъявить не смог. Инцидент произошел в районе Потока, на улице Тимуровской.
Ранее сообщалось, что жительнице Барнаула выломали зеркала на авто за парковку на придомовой территории. Женщина поставила свой автомобиль на открытой площадке, где не было ограждений.
10:24:50 15-12-2025
Потому-то что нечего чужие места занимать. Документов на собственность участка у него не оказалось))). Чем закончилось-то? Получил он лопатой по одному месту от справедливого гнева?!
10:39:55 15-12-2025
мне кажетмя ЕГО место у параши. Обычный двор - кто там ему мог место выделить ? разве что шиза в его голове... Жалко что там встала девушка, а не какой нидудь КМС по боксу
10:48:07 15-12-2025
Да у нас полгорода таких умников, одни цепи натянули другие колеса поставили. А третьи те что проектировщики сразу при согласовании своих творений говорят что пусть их жильцы паркуются в соседних дворах. И никому нет дела до этого.
11:09:47 15-12-2025
Типичный поток...
11:14:29 15-12-2025
Гость (11:09:47 15-12-2025) Типичный поток... ... В чем? Таких дурачков в каждом дворе десяток найдется.
13:10:11 15-12-2025
Полиция + эвакуатор = товарищ не будет таким борзым
13:14:12 15-12-2025
Подумаешь новость, меня каждую неделю запирают, хотя живу там дольше их