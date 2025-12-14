Квартиры в новостройках Барнаула дешевле 5 млн рублей стали редкостью
Доля доступных квартир в новостройках по такой цене упала до 1–4%
14 декабря 2025, 18:30, ИА Амител
На рынке новостроек Барнаула практически не осталось квартир стоимостью до 5 млн рублей. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на аналитиков "Циана", доля таких предложений сократилась до 1–4%. Похожая ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Владивостоке, Хабаровске и Нижнем Новгороде.
В то же время в Ульяновске, Оренбурге, Ярославле и Ставрополе до 53% новостроек по-прежнему укладываются в бюджет 5 млн рублей.
В среднем по российским городам доля доступного жилья на первичном рынке составляет около 15%.
По словам ведущего аналитика "Циана" Елены Бобровской, годовой рост цен на новостройки составил 13%, а на вторичном рынке – 8%.
Для сравнения: в 2024 году в бюджет до 5 млн рублей попадали 20% новостроек и 39% квартир на "вторичке".
19:10:30 14-12-2025
А на вторичке не редкость?!
Однушки в старом фонде в центре за 5 млн. и дороже продают.
08:33:34 15-12-2025
Нафиг. Никто не может купить себе жилье с нуля. Только аренда. Поэтому и выезжает население отсюда, какая разница, где снимать. Можно снять в развитом городе, но у тебя будет выше качество жизни, больше зарплата, даже при высокой аренде, оставаться будет больше. Но основная базовая потребность, потребность в жилье, не будет удовлетворена никогда. Терять нечего... А им все люди плохие, то пьют много, то работают мало, то просто не понимают великих замыслов. Да, они хорошие, с народом опять не повезло.
11:03:42 15-12-2025
А с чего так цены то дуют в нашем нищем Барнауле ? Спрос такой что-ли дикий ?
11:11:31 15-12-2025
Гость (11:03:42 15-12-2025) А с чего так цены то дуют в нашем нищем Барнауле ? Спрос так... взрывной рост зарплат