Квартиры в новостройках Барнаула дешевле 5 млн рублей стали редкостью

Доля доступных квартир в новостройках по такой цене упала до 1–4%

14 декабря 2025, 18:30, ИА Амител

Новостройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На рынке новостроек Барнаула практически не осталось квартир стоимостью до 5 млн рублей. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на аналитиков "Циана", доля таких предложений сократилась до 1–4%. Похожая ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Владивостоке, Хабаровске и Нижнем Новгороде.

В то же время в Ульяновске, Оренбурге, Ярославле и Ставрополе до 53% новостроек по-прежнему укладываются в бюджет 5 млн рублей.

В среднем по российским городам доля доступного жилья на первичном рынке составляет около 15%.

По словам ведущего аналитика "Циана" Елены Бобровской, годовой рост цен на новостройки составил 13%, а на вторичном рынке – 8%.

Для сравнения: в 2024 году в бюджет до 5 млн рублей попадали 20% новостроек и 39% квартир на "вторичке".