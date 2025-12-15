До -6. О погоде в Барнауле 15 декабря

Ожидается снег с дождем

15 декабря 2025, 06:00, ИА Амител

Деревья в снегу / Фото: amic.ru

От +4 до -7 градусов ожидается в Алтайском крае 15 декабря. Такой прогноз сделали синоптики ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС".

Ночью и днем небольшой, местами умеренный, в предгорьях сильный снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления. Ветер юго-западный, 12–17 м/с.

В Барнауле от +1 до -6 градусов. Будет пасмурно, снег с дождем. Ветер юго-западный, 11–14 м/с.