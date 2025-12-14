"Руки прочь от Роблокса". В Томске десятки человек вышли на митинг против блокировки игры
Двое участников были задержаны
14 декабря 2025, 22:34, ИА Амител
В Томске состоялся согласованный с городской администрацией митинг против блокировки игры Roblox. На акцию в сквере имени Высоцкого пришли десятки человек, державшие плакаты с лозунгами "Руки прочь от Роблокса" и "Нет блокировке", сообщает "Коммерсантъ".
По данным местных СМИ, в мероприятии участвовали около 50 человек. Двоих участников задержали, одного из них – по подозрению в демонстрации экстремистской символики. Митинг был организован томским общественным деятелем Антоном Исааковым, который заранее уведомил власти о проведении пикета.
Напомним, Роскомнадзор заблокировал Roblox в начале декабря из-за распространения на платформе экстремистских материалов, пропаганды ЛГБТ* и случаев вовлечения детей педофилами. В Кремле ранее отмечали, что получают множество детских обращений, связанных с ограничением доступа к игре.
Ранее в Госдуме предложили создать российский аналог Roblox.
*Организация признана в России экстремистской и запрещена
09:02:35 15-12-2025
в лайкере педофилы кучкуются, никому нет дела до него
почему роблокс??
воспитать с детства ненависть к правительству?
10:15:41 15-12-2025
В вк есть даже целые паблики с видео, но кто же его закроет...
10:25:35 15-12-2025
дибилоиды
10:52:32 15-12-2025
Не, ну то что решения РКН вызывают раздражение, а его мотивировки уже не укладываются в рамки логики и здравого смысла, это само собой. Но если для кого-то какая-то компьютерная игрушка стала чуть ли не смыслом жизни, то ему явно нужен психиатр.