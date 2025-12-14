"Руки прочь от Роблокса". В Томске десятки человек вышли на митинг против блокировки игры

Двое участников были задержаны

14 декабря 2025, 22:34, ИА Амител

Roblox / Изображение: кадр из видео на официальном YouTube-канале платформы

В Томске состоялся согласованный с городской администрацией митинг против блокировки игры Roblox. На акцию в сквере имени Высоцкого пришли десятки человек, державшие плакаты с лозунгами "Руки прочь от Роблокса" и "Нет блокировке", сообщает "Коммерсантъ".

По данным местных СМИ, в мероприятии участвовали около 50 человек. Двоих участников задержали, одного из них – по подозрению в демонстрации экстремистской символики. Митинг был организован томским общественным деятелем Антоном Исааковым, который заранее уведомил власти о проведении пикета.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал Roblox в начале декабря из-за распространения на платформе экстремистских материалов, пропаганды ЛГБТ* и случаев вовлечения детей педофилами. В Кремле ранее отмечали, что получают множество детских обращений, связанных с ограничением доступа к игре.

Ранее в Госдуме предложили создать российский аналог Roblox.

*Организация признана в России экстремистской и запрещена