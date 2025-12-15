Мать двоих детей погибла в страшном ДТП под Барнаулом, а ее мужу грозит тюрьма
Мужчина не имеет возможности даже заняться организацией похорон супруги
15 декабря 2025, 09:30, ИА Амител
Участница Telegram-канала "Инцидент Барнаул" сообщила о трагическом ДТП на одной из трасс вблизи Барнаула, жертвой которого стала молодая женщина. Ее супруг, находившийся за рулем автомобиля, после аварии был задержан и уже вторые сутки содержится в СИЗО.
По словам автора публикации Кристины, семейная пара возвращалась на автомобиле Toyota Premio с поминок знакомого. В машине находились супруги Александр и Алена Поповы. Женщина погибла на месте происшествия от полученных травм. Ей было 33 года, у нее остались двое маленьких детей.
«Аварийную ситуацию спровоцировал водитель экскаватора-погрузчика. Тяжелая спецтехника, по ее словам, двигалась по крайней правой полосе, после чего неожиданно начала перестраиваться из левого ряда. Александр Попов попытался затормозить, однако из-за скользкого покрытия не смог удержать автомобиль», – отметили в Telegram-канале.
Дополнительным фактором стало поведение водителя ассенизационной машины, двигавшейся позади. Чтобы избежать столкновения с экскаватором, он резко ушел вправо и, как утверждается в публикации, вытолкнул легковой автомобиль в кювет. В результате Toyota оказалась за пределами проезжей части, а пассажирка погибла.
Муж погибшей женщины выжил, однако после ДТП был задержан сотрудниками полиции. В сообществе "Инцидент Барнаул" пользователи выражают возмущение тем, что под стражей оказался человек, потерявший жену, тогда как водитель спецтехники, которого считают основным виновником аварии, остается на свободе. Отмечается, что Александр Попов сейчас не имеет возможности даже заняться организацией похорон супруги.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются следственными органами.
Ранее в Рубцовском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля погиб в лобовом столкновении с грузовиком.
09:34:43 15-12-2025
Обычная работа всей нашей системы.
01:41:52 16-12-2025
Гость (09:34:43 15-12-2025) Обычная работа всей нашей системы.... по закону пьяного участника ДТП задерживают. что вы имеете против закона РФ?
19:46:50 16-12-2025
Гость (01:41:52 16-12-2025) по закону пьяного участника ДТП задерживают. что вы имеете п... он был после похмелья
09:35:27 15-12-2025
Как можно перестраиваться из левого ряда, двигаясь в правой крайней полосе?.. И что надо было делать водителю ассенизаторской машины?
09:44:06 15-12-2025
Гость (09:35:27 15-12-2025) Как можно перестраиваться из левого ряда, двигаясь в правой ... Да пофик. Мужика-то зачем закрыли?!
10:26:12 15-12-2025
Гость (09:44:06 15-12-2025) Да пофик. Мужика-то зачем закрыли?!... Как вариант - был пьян.
10:59:24 15-12-2025
Гость (10:26:12 15-12-2025) Как вариант - был пьян. ... Ну наверное, если он был пьян, то об этом надо в первую очередь писать, вместо нагромождения нелепых рассказов от Кристины и зловещей интриги.
11:25:18 15-12-2025
Гость (10:59:24 15-12-2025) Ну наверное, если он был пьян, то об этом надо в первую очер... Это вы мне? Так я новости не пишу)
09:59:06 15-12-2025
Гость (09:35:27 15-12-2025) Как можно перестраиваться из левого ряда, двигаясь в правой ... Важе в начале рассказа написали, что это версия Крестины
Которой там не было
10:02:54 15-12-2025
Амик,копируя Кристину ,лукаво умолчал о "маленьком промилле" у задержанного водителя
10:36:50 15-12-2025
"СПЕЦТЕХНИКА"???, а где же специальные ограждения, специальное сигнальное оповещение. Нам все побыстрее и на авось, только вот стоит это очень уж дорого.
Всех участников и организаторов дорожных работ нужно привлечь к ответственности (их вина, 100%).
10:46:58 15-12-2025
Гость (10:36:50 15-12-2025) "СПЕЦТЕХНИКА"???, а где же специальные ограждения Как ты себе это представляешь на трассе?
11:02:22 15-12-2025
Гость (10:46:58 15-12-2025) Как ты себе это представляешь на трассе?... Очень даже просто, позади спецтехники, едет легковая со световыми оповещателями и увеличенным знаком дорожных работ. Спецтехника не выезжает за пределы обозначений, а если и выезжает, то легковая вместе заблаговременно перекрывает дорогу. Общепринятая практика, ничего нового.
11:12:55 15-12-2025
Гость (11:02:22 15-12-2025) Очень даже просто, позади спецтехники, едет легковая со свет... На каждый трактор ещё и по машине со спец.сигналами? Фантазер, ты меня называла, знаете песню?
11:52:07 15-12-2025
Гость (11:12:55 15-12-2025) На каждый трактор ещё и по машине со спец.сигналами? Фантазе... Речь идет о скоростных трассах.
19:49:05 16-12-2025
Гость (10:46:58 15-12-2025) Как ты себе это представляешь на трассе?... одну полосу закрыть
10:57:21 15-12-2025
Из рассказа Кристины ничего не понятно. Но ведь не просто же задержали именно этого водителя.
11:15:43 15-12-2025
Гость (10:57:21 15-12-2025) Из рассказа Кристины ничего не понятно. Но ведь не просто же... С задержаниями у нас как раз таки все в порядке... УМЕЕМ, не отнять.
20:12:27 15-12-2025
Гость (10:57:21 15-12-2025) Из рассказа Кристины ничего не понятно. Но ведь не просто же... Ну как не понятно. Понятно - поминки... Без водки не обойтись...
01:44:01 16-12-2025
Гость (20:12:27 15-12-2025) Ну как не понятно. Понятно - поминки... Без водки не обойтис... тоесть вы оправдываете алкоголизм и вождение в пьяном виде??? вы совсем куку?!
20:03:14 16-12-2025
Гость (01:44:01 16-12-2025) тоесть вы оправдываете алкоголизм и вождение в пьяном виде??... он говорит что на поминках все выпивают
11:17:21 15-12-2025
Ни разу не видел, чтобы трассы чистились погрузчиками. Их обычно для погрузки снега в самосвалы используют либо во дворах. Что то в данной истории напутано...
11:44:38 15-12-2025
мужика закрыли не для того ли, чтоб пропали данные регистратора???
01:44:56 16-12-2025
Гость (11:44:38 15-12-2025) мужика закрыли не для того ли, чтоб пропали данные регистрат... нет, по причине сильного похмелья и содержания алкоголя сверхнормы.