Мать двоих детей погибла в страшном ДТП под Барнаулом, а ее мужу грозит тюрьма

Мужчина не имеет возможности даже заняться организацией похорон супруги

15 декабря 2025, 09:30, ИА Амител

Погибшая женщина / Фото: "Инцидент Барнаул"

Участница Telegram-канала "Инцидент Барнаул" сообщила о трагическом ДТП на одной из трасс вблизи Барнаула, жертвой которого стала молодая женщина. Ее супруг, находившийся за рулем автомобиля, после аварии был задержан и уже вторые сутки содержится в СИЗО.

По словам автора публикации Кристины, семейная пара возвращалась на автомобиле Toyota Premio с поминок знакомого. В машине находились супруги Александр и Алена Поповы. Женщина погибла на месте происшествия от полученных травм. Ей было 33 года, у нее остались двое маленьких детей.

«Аварийную ситуацию спровоцировал водитель экскаватора-погрузчика. Тяжелая спецтехника, по ее словам, двигалась по крайней правой полосе, после чего неожиданно начала перестраиваться из левого ряда. Александр Попов попытался затормозить, однако из-за скользкого покрытия не смог удержать автомобиль», – отметили в Telegram-канале.

Дополнительным фактором стало поведение водителя ассенизационной машины, двигавшейся позади. Чтобы избежать столкновения с экскаватором, он резко ушел вправо и, как утверждается в публикации, вытолкнул легковой автомобиль в кювет. В результате Toyota оказалась за пределами проезжей части, а пассажирка погибла.

Муж погибшей женщины выжил, однако после ДТП был задержан сотрудниками полиции. В сообществе "Инцидент Барнаул" пользователи выражают возмущение тем, что под стражей оказался человек, потерявший жену, тогда как водитель спецтехники, которого считают основным виновником аварии, остается на свободе. Отмечается, что Александр Попов сейчас не имеет возможности даже заняться организацией похорон супруги.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются следственными органами.

