Мать двоих детей погибла в страшном ДТП под Барнаулом, а ее мужу грозит тюрьма

Мужчина не имеет возможности даже заняться организацией похорон супруги

15 декабря 2025, 09:30, ИА Амител

Погибшая женщина / Фото: "Инцидент Барнаул"
Погибшая женщина / Фото: "Инцидент Барнаул"

Участница Telegram-канала "Инцидент Барнаул" сообщила о трагическом ДТП на одной из трасс вблизи Барнаула, жертвой которого стала молодая женщина. Ее супруг, находившийся за рулем автомобиля, после аварии был задержан и уже вторые сутки содержится в СИЗО.

По словам автора публикации Кристины, семейная пара возвращалась на автомобиле Toyota Premio с поминок знакомого. В машине находились супруги Александр и Алена Поповы. Женщина погибла на месте происшествия от полученных травм. Ей было 33 года, у нее остались двое маленьких детей.

«Аварийную ситуацию спровоцировал водитель экскаватора-погрузчика. Тяжелая спецтехника, по ее словам, двигалась по крайней правой полосе, после чего неожиданно начала перестраиваться из левого ряда. Александр Попов попытался затормозить, однако из-за скользкого покрытия не смог удержать автомобиль», – отметили в Telegram-канале.

Дополнительным фактором стало поведение водителя ассенизационной машины, двигавшейся позади. Чтобы избежать столкновения с экскаватором, он резко ушел вправо и, как утверждается в публикации, вытолкнул легковой автомобиль в кювет. В результате Toyota оказалась за пределами проезжей части, а пассажирка погибла.

Муж погибшей женщины выжил, однако после ДТП был задержан сотрудниками полиции. В сообществе "Инцидент Барнаул" пользователи выражают возмущение тем, что под стражей оказался человек, потерявший жену, тогда как водитель спецтехники, которого считают основным виновником аварии, остается на свободе. Отмечается, что Александр Попов сейчас не имеет возможности даже заняться организацией похорон супруги.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются следственными органами.

Комментарии 24

Гость

09:34:43 15-12-2025

Обычная работа всей нашей системы.

  -3
Ответить
Гость

01:41:52 16-12-2025

Гость (09:34:43 15-12-2025) Обычная работа всей нашей системы.... по закону пьяного участника ДТП задерживают. что вы имеете против закона РФ?

  4
Ответить
Гость

19:46:50 16-12-2025

Гость (01:41:52 16-12-2025) по закону пьяного участника ДТП задерживают. что вы имеете п... он был после похмелья

  -2
Ответить
Гость

09:35:27 15-12-2025

Как можно перестраиваться из левого ряда, двигаясь в правой крайней полосе?.. И что надо было делать водителю ассенизаторской машины?

  19
Ответить
Гость

09:44:06 15-12-2025

Гость (09:35:27 15-12-2025) Как можно перестраиваться из левого ряда, двигаясь в правой ... Да пофик. Мужика-то зачем закрыли?!

  -12
Ответить
Гость

10:26:12 15-12-2025

Гость (09:44:06 15-12-2025) Да пофик. Мужика-то зачем закрыли?!... Как вариант - был пьян.

  33
Ответить
Гость

10:59:24 15-12-2025

Гость (10:26:12 15-12-2025) Как вариант - был пьян. ... Ну наверное, если он был пьян, то об этом надо в первую очередь писать, вместо нагромождения нелепых рассказов от Кристины и зловещей интриги.

  19
Ответить
Гость

11:25:18 15-12-2025

Гость (10:59:24 15-12-2025) Ну наверное, если он был пьян, то об этом надо в первую очер... Это вы мне? Так я новости не пишу)

  -7
Ответить
Гость

09:59:06 15-12-2025

Гость (09:35:27 15-12-2025) Как можно перестраиваться из левого ряда, двигаясь в правой ... Важе в начале рассказа написали, что это версия Крестины
Которой там не было

  7
Ответить
Гость

10:02:54 15-12-2025

Амик,копируя Кристину ,лукаво умолчал о "маленьком промилле" у задержанного водителя

  19
Ответить
Гость

10:36:50 15-12-2025

"СПЕЦТЕХНИКА"???, а где же специальные ограждения, специальное сигнальное оповещение. Нам все побыстрее и на авось, только вот стоит это очень уж дорого.
Всех участников и организаторов дорожных работ нужно привлечь к ответственности (их вина, 100%).

  -16
Ответить
Гость

10:46:58 15-12-2025

Гость (10:36:50 15-12-2025) "СПЕЦТЕХНИКА"???, а где же специальные ограждения Как ты себе это представляешь на трассе?

  19
Ответить
Гость

11:02:22 15-12-2025

Гость (10:46:58 15-12-2025) Как ты себе это представляешь на трассе?... Очень даже просто, позади спецтехники, едет легковая со световыми оповещателями и увеличенным знаком дорожных работ. Спецтехника не выезжает за пределы обозначений, а если и выезжает, то легковая вместе заблаговременно перекрывает дорогу. Общепринятая практика, ничего нового.

  -14
Ответить
Гость

11:12:55 15-12-2025

Гость (11:02:22 15-12-2025) Очень даже просто, позади спецтехники, едет легковая со свет... На каждый трактор ещё и по машине со спец.сигналами? Фантазер, ты меня называла, знаете песню?

  21
Ответить
Совет

11:52:07 15-12-2025

Гость (11:12:55 15-12-2025) На каждый трактор ещё и по машине со спец.сигналами? Фантазе... Речь идет о скоростных трассах.

  -10
Ответить
Гость

19:49:05 16-12-2025

Гость (10:46:58 15-12-2025) Как ты себе это представляешь на трассе?... одну полосу закрыть

  1
Ответить
Гость

10:57:21 15-12-2025

Из рассказа Кристины ничего не понятно. Но ведь не просто же задержали именно этого водителя.

  0
Ответить
Абсурд

11:15:43 15-12-2025

Гость (10:57:21 15-12-2025) Из рассказа Кристины ничего не понятно. Но ведь не просто же... С задержаниями у нас как раз таки все в порядке... УМЕЕМ, не отнять.

  -23
Ответить
Гость

20:12:27 15-12-2025

Гость (10:57:21 15-12-2025) Из рассказа Кристины ничего не понятно. Но ведь не просто же... Ну как не понятно. Понятно - поминки... Без водки не обойтись...

  -5
Ответить
Гость

01:44:01 16-12-2025

Гость (20:12:27 15-12-2025) Ну как не понятно. Понятно - поминки... Без водки не обойтис... тоесть вы оправдываете алкоголизм и вождение в пьяном виде??? вы совсем куку?!

  -3
Ответить
Гость

20:03:14 16-12-2025

Гость (01:44:01 16-12-2025) тоесть вы оправдываете алкоголизм и вождение в пьяном виде??... он говорит что на поминках все выпивают

  1
Ответить
Гость

11:17:21 15-12-2025

Ни разу не видел, чтобы трассы чистились погрузчиками. Их обычно для погрузки снега в самосвалы используют либо во дворах. Что то в данной истории напутано...

  -7
Ответить
Гость

11:44:38 15-12-2025

мужика закрыли не для того ли, чтоб пропали данные регистратора???

  -16
Ответить
Гость

01:44:56 16-12-2025

Гость (11:44:38 15-12-2025) мужика закрыли не для того ли, чтоб пропали данные регистрат... нет, по причине сильного похмелья и содержания алкоголя сверхнормы.

  5
Ответить
