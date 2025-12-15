Адвокат Полины Лурье указала на важную деталь в договоре Долиной по продаже квартиры

Перед сделкой певица перенесла дату заключения основного договора на десять дней, что, по мнению адвоката покупательницы, свидетельствует о ее осознанности

Лариса Долина / Кадр из программы "Пусть говорят" на Первом канале

В судебных документах по делу о квартире певицы Ларисы Долиной содержится важная деталь: артистка перенесла дату заключения основного договора купли-продажи на десять дней – с 10 на 20 июня 2024 года. Как сообщает РИА Новости, это было сделано по инициативе Долиной, которая направила покупательнице Полине Лурье дополнительное соглашение.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко отметила, что между предварительным и основным договором прошло достаточно времени, и певица не просто ждала, а "осмысливала" сделку. Квартира была зарегистрирована на Лурье в Росреестре 24 июня.

Напомним, Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые под предлогом сохранения средств уговорили ее продать квартиру и перевести деньги. Уголовное дело по этому факту уже завершилось приговором для четырех фигурантов.

Однако суд восстановил право собственности Долиной на жилье, оставив Лурье без денег и квартиры. Певица пообещала вернуть 112 млн рублей, но детали и сроки не уточнила. Дело сейчас рассматривается в Верховном суде.