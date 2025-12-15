Адвокат Полины Лурье указала на важную деталь в договоре Долиной по продаже квартиры
Перед сделкой певица перенесла дату заключения основного договора на десять дней, что, по мнению адвоката покупательницы, свидетельствует о ее осознанности
В судебных документах по делу о квартире певицы Ларисы Долиной содержится важная деталь: артистка перенесла дату заключения основного договора купли-продажи на десять дней – с 10 на 20 июня 2024 года. Как сообщает РИА Новости, это было сделано по инициативе Долиной, которая направила покупательнице Полине Лурье дополнительное соглашение.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко отметила, что между предварительным и основным договором прошло достаточно времени, и певица не просто ждала, а "осмысливала" сделку. Квартира была зарегистрирована на Лурье в Росреестре 24 июня.
Напомним, Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые под предлогом сохранения средств уговорили ее продать квартиру и перевести деньги. Уголовное дело по этому факту уже завершилось приговором для четырех фигурантов.
Однако суд восстановил право собственности Долиной на жилье, оставив Лурье без денег и квартиры. Певица пообещала вернуть 112 млн рублей, но детали и сроки не уточнила. Дело сейчас рассматривается в Верховном суде.
07:41:40 15-12-2025
А почеу долина еще н а свободое? Если бы это был не известный человек, уже по любому посадили бы за мошенничество?
Может долиной пора бы присесть?
...p.s. еще одна не в те двери вышла....
Увы, в современном мире, где все прозрачно и открыто в сми, тяжко быть розовым и пушистым как в ссср, да долина? Все дерьмище то вылазит наружу, всем все видно...
08:20:45 15-12-2025
Гость (07:41:40 15-12-2025) А почеу долина еще н а свободое? Если бы это был не известны... После 16 что-то станет прозрачнее..
08:59:20 15-12-2025
dok_СФ (08:20:45 15-12-2025) После 16 что-то станет прозрачнее..... Не прозрачнее,а увидим результат как действуют у нас законы
08:51:52 15-12-2025
Старушка Кудельман не может быть невменяемой. Она доверенное лицо Путина В.В. Это основной аргумент.
Тока плохо что она подворовывает.
09:45:01 15-12-2025
"дополнительное соглашение" в чем состояло?
11:52:27 15-12-2025
Гость (09:45:01 15-12-2025) "дополнительное соглашение" в чем состояло?... О переносе сроков, understand?