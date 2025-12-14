Россиянам напомнили о штрафах до полумиллиона за сруб елки
Попытка сэкономить на новогоднем дереве может обернуться выплатой суммы, многократно превышающей его стоимость в магазине
14 декабря 2025, 19:30, ИА Амител
Незаконная вырубка елей может грозить как административным штрафом, так и уголовным наказанием. Об этом предупредил юрист Александр Хаминский в интервью РИА Новости.
«Если специалисты признают ущерб значительным, как в случае сруба дерева редкой породы, правонарушителя могут привлечь к уголовной ответственности с ограничением свободы на срок до двух лет и штрафом до 500 тыс. рублей», – пояснил эксперт.
При незначительном ущербе наиболее вероятным исходом станет административный штраф: для граждан – от 3 до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч.
Он также отметил, что использование техники или вырубка в лесопарковых зеленых поясах увеличивают штраф до 5 тысяч рублей для физических и до 500 тысяч для юридических лиц.
В России недавно стали продавать половинки искусственных елок. "Урезанные" деревья предлагают как компактное решение для малогабаритных квартир. Правда, цена совсем не "половинная".
22:20:12 14-12-2025
В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла.
Зимой и летом стройная,
Зелёная была.
Метель ей пела песенку:
«Спи, ёлочка, бай-бай!»
Мороз снежком укутывал:
«Смотри, не замерзай!»
Трусишка зайка серенький
Под ёлочкой скакал.
Порою волк, сердитый волк,
Рысцою пробегал.
Чу! Снег по лесу частому
Под полозом скрипит.
Лошадка мохноногая
Торопится, бежит.
Везёт лошадка дровеньки,
А в дровнях мужичок.
Срубил он нашу ёлочку
Под самый корешок.
Теперь она нарядная,
На праздник к нам пришла
И много, много радости
Детишкам принесла.
07:07:47 15-12-2025
Гость (22:20:12 14-12-2025) В лесу родилась ёлочка,В лесу она росла.Зимой и лето... А мужичок за елочку
Штрафище получил
Легко еще отделался
А то б вообще присел
07:54:17 15-12-2025
Musik (07:07:47 15-12-2025) А мужичок за елочкуШтрафище получилЛегко еще отделал... Товарищ Сталин хоть был тираном, но за елочки не штрафовал и не садил....
09:12:29 15-12-2025
Гость (07:54:17 15-12-2025) Товарищ Сталин хоть был тираном, но за елочки не штрафовал и... колоски, да?