Россиянам напомнили о штрафах до полумиллиона за сруб елки

Попытка сэкономить на новогоднем дереве может обернуться выплатой суммы, многократно превышающей его стоимость в магазине

14 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

Елка в лесу / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Незаконная вырубка елей может грозить как административным штрафом, так и уголовным наказанием. Об этом предупредил юрист Александр Хаминский в интервью РИА Новости.

«Если специалисты признают ущерб значительным, как в случае сруба дерева редкой породы, правонарушителя могут привлечь к уголовной ответственности с ограничением свободы на срок до двух лет и штрафом до 500 тыс. рублей», – пояснил эксперт.

При незначительном ущербе наиболее вероятным исходом станет административный штраф: для граждан – от 3 до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч.

Он также отметил, что использование техники или вырубка в лесопарковых зеленых поясах увеличивают штраф до 5 тысяч рублей для физических и до 500 тысяч для юридических лиц.

