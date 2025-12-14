В Москве выиграли первое дело против "эффекта Долиной"

Суд встал на сторону покупателя, учтя видеодоказательства и показания пойманного дроппера

14 декабря 2025, 18:00, ИА Амител

Та самая квартира / Фото: Telegram-канал Shot

В Москве впервые успешно оспорен случай "эффекта Долиной" – покупатель отсудил квартиру у пенсионерки, которая пыталась вернуть себе жилье, заявив, что стала жертвой мошенников. По данным Shot, мужчина по имени Олег приобрел недвижимость на Савинской набережной с видом на "Москва-Сити" за 20 млн рублей полтора года назад.

Перед сделкой с 78-летней женщиной-продавцом общались юристы и риелторы, а ее дееспособность подтвердил врач. Весь процесс был записан на видео. После оформления документов Олег начал ремонт, но через несколько месяцев обнаружил обременение на квартиру – бывшая владелица подала иск, утверждая, что ее обманули.

Суд длился больше года. Переломным моментом стало задержание дроппера, которому пенсионерка передала деньги от продажи. Это позволило переквалифицировать уголовное дело в гражданский спор. Суд, изучив все доказательства, включая часовую видеозапись сделки, вынес решение в пользу покупателя, подтвердив законность операции.

