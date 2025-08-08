Эксперт уверен, что в итоге наибольший ущерб получит экономика Штатов

08 августа 2025, 12:05, ИА Амител

Экономика / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Пошлины против торговых партнеров России больше навредят американской экономике, чем российской, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Эксперт подчеркнул, что президент США Дональд Трамп вполне может вводить пошлины против Индии и Китая, но это только нанесет ущерб Штатам.

«Он думает, что ударит по России, но хуже будет США. Трамп не смотрит на ситуацию рационально», – уверен аналитик.

Джонсон отметил, что в США уже наблюдается падение промышленного производства, а также невысокий прирост рабочих мест. Поэтому на ситуацию необходимо отреагировать рационально.

По словам аналитика, в Вашингтоне принимают решения о пошлинах, ориентируясь на 2000 год, когда для большинства стран главным торговым партнером были Штаты, а сегодня это Китай.

Ранее Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки нефти из России.