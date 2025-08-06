Трамп ввел дополнительные пошлины против Индии за покупку российской нефти
Он заявлял, что новые санкции будут зависеть от встречи Путина и Уиткоффа
06 августа 2025, 21:12, ИА Амител
Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки нефти из РФ. Об этом сообщает Baza со ссылкой на Белый дом.
Напомним, что сегодня в Москве состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Она продлилась более трех часов.
Трамп ранее заявлял, что решение о введении новых санкций в отношении России будет приниматься по итогам этой встречи.
21:34:42 06-08-2025
США начнут противодействовать угрозам со стороны РФ. Россия названа угрозой национальный безопасности США.
Такой указ издали в Белом доме сразу после отлёта спецпосланника Уиткоффа из Москвы.
06:03:56 07-08-2025
ВВП (21:34:42 06-08-2025) США начнут противодействовать угрозам со стороны РФ. Россия ... Весело.
06:06:24 07-08-2025
Наверное лучше бы не приезжал или не пускали.
06:33:02 07-08-2025
Не договорились
06:59:47 07-08-2025
Ой, да нам только лутше: бензин в страге останется
14:38:56 07-08-2025
Гость (06:59:47 07-08-2025) Ой, да нам только лутше: бензин в страге останется...
Видимо поэтому он растет в цене, да?
10:03:27 07-08-2025
Вечная логика империи: недостаточно просто подчинения — необходимо унижение. Форма подчинения тут важнее содержания — как в Древнем Риме, где покоренным царям недостаточно было платить дань, их заставляли приехать в столицу и публично склонить колени. По достаточно прозрачному замыслу, если Индия капитулирует, это создаст полезный для США прецедент, когда их внутренний акт (Указ 14066) принимается крупной страной к исполнению после легкой коррекции, практически "разъяснения для непонятливых".