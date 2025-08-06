Трамп ввел дополнительные пошлины против Индии за покупку российской нефти

Он заявлял, что новые санкции будут зависеть от встречи Путина и Уиткоффа

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки нефти из РФ. Об этом сообщает Baza со ссылкой на Белый дом.

Напомним, что сегодня в Москве состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Она продлилась более трех часов.

Трамп ранее заявлял, что решение о введении новых санкций в отношении России будет приниматься по итогам этой встречи.