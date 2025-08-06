НОВОСТИПолитика

Трамп ввел дополнительные пошлины против Индии за покупку российской нефти

Он заявлял, что новые санкции будут зависеть от встречи Путина и Уиткоффа

06 августа 2025, 21:12, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки нефти из РФ. Об этом сообщает Baza со ссылкой на Белый дом.

Напомним, что сегодня в Москве состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Она продлилась более трех часов. 

Трамп ранее заявлял, что решение о введении новых санкций в отношении России будет приниматься по итогам этой встречи.

Политика

Комментарии 7

Avatar Picture
ВВП

21:34:42 06-08-2025

США начнут противодействовать угрозам со стороны РФ. Россия названа угрозой национальный безопасности США.

Такой указ издали в Белом доме сразу после отлёта спецпосланника Уиткоффа из Москвы.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:03:56 07-08-2025

ВВП (21:34:42 06-08-2025) США начнут противодействовать угрозам со стороны РФ. Россия ... Весело.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:06:24 07-08-2025

Наверное лучше бы не приезжал или не пускали.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:33:02 07-08-2025

Не договорились

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:59:47 07-08-2025

Ой, да нам только лутше: бензин в страге останется

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:56 07-08-2025

Гость (06:59:47 07-08-2025) Ой, да нам только лутше: бензин в страге останется...
Видимо поэтому он растет в цене, да?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

10:03:27 07-08-2025

Вечная логика империи: недостаточно просто подчинения — необходимо унижение. Форма подчинения тут важнее содержания — как в Древнем Риме, где покоренным царям недостаточно было платить дань, их заставляли приехать в столицу и публично склонить колени. По достаточно прозрачному замыслу, если Индия капитулирует, это создаст полезный для США прецедент, когда их внутренний акт (Указ 14066) принимается крупной страной к исполнению после легкой коррекции, практически "разъяснения для непонятливых".

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров