Аналитики выяснили, как распределяется рабочий день россиян в онлайн-документах

Часть россиян продолжают работать с онлайн-документами и в выходные дни

12 декабря 2025, 20:30, ИА Амител

Аналитики / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Россияне чаще всего начинают рабочий день с таблиц и текстовых документов, а к презентациям переходят уже после обеда. Такие выводы сделали аналитики корпоративной платформы VK Workspace, изучив обезличенные данные активности более 1,5 млн пользователей по всей стране за период с сентября по ноябрь 2025 года.

Согласно исследованию, пик работы с таблицами приходится на 09:00, текстовые документы чаще всего открывают около 11:00, а презентации – ближе к 14:00. В целом пользователи значительно чаще работают с таблицами и текстами, чем со слайдами. Аналитики отмечают, что такая динамика отражает привычный ритм офисного дня, когда в первой половине дня сотрудники решают аналитические и расчетные задачи, а во второй переходят к подготовке материалов для встреч и выступлений.

«Статистика отражает особенности ритма офисного дня в различных сферах. VK Workspace часто используют в нефтегазовой, финансовой, IT, государственной, энергетической отраслях, а также в ретейле и других сферах. Утром сотрудники работают с таблицами и текстами "на свежую голову", а после обеда занимаются более творческими задачами по оформлению и сбору презентаций, а также готовятся к встречам и выступлениям», – рассказал руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.

Исследование также показало, что часть россиян продолжает работать с онлайн-документами и в выходные дни. В субботу и воскресенье на открытие таблиц, документов и презентаций приходится почти 4% от общего объема активности за рабочую неделю.

Отдельно аналитики изучили, как пользователи взаимодействуют с файлами в совместной работе. Чаще всего россияне создают общий доступ к облачным папкам – на них приходится 53% всех ссылок для совместного использования. Еще 27% пользователей делятся отдельными документами, включая таблицы, тексты и презентации. PDF-файлы составляют около 20% таких материалов, а видео и изображения – по 9%.

Кроме того, исследование выявило различия в рабочем ритме между регионами. В Приволжском, Южном, Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах медианное время активности в онлайн-документах приходится на 12:00, что говорит о более раннем начале работы с файлами. В Центральном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах пик активности смещен на 13:00 по местному времени, то есть на более поздние часы дня.

