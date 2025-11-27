VK Видео обновил дизайн и навигацию витрины "Фильмы и сериалы"

Теперь поиск нужного контента занимает минимум времени

27 ноября 2025, 17:08, ИА Амител

VK Видео / Фото: скриншот страницы VK Видео

Сервис VK Видео представил обновленную витрину раздела "Фильмы и сериалы" – это главная точка притяжения для поклонников кино, аниме и сериалов. Редизайн учитывает потребности широкой аудитории и современные сценарии просмотра.

Анализ пользовательских предпочтений показал, что зрителям особенно важны простота навигации, быстрый доступ к премьерам, а также возможность возвращаться к просмотру и легко находить релевантный контент. Все это легло в основу новой архитектуры раздела.

Витрина "Фильмы и сериалы" формируется на основе рекомендательных систем, которые учитывают интересы пользователя и историю его просмотров. На новой витрине поиск нужного контента занимает минимум времени.

В верхней части витрины расположена "карусель" с главными премьерами и трендами киноиндустрии. Ниже – тематические подборки: "Фильмы и сериалы для вас" и "Сериалы" с персональными рекомендациями, "Продолжить просмотр" и "Вы хотели посмотреть" – они помогут запомнить и найти интересный контент в один клик или быстро продолжить просмотр с того места, где остановились в прошлый раз. Ниже – подборки "Аниме", "Мультфильмы" и "Мультсериалы" для всей семьи, а также жанровые ленты: комедии, приключения, фантастика, боевики и мелодрамы.Редизайн раздела "Фильмы и сериалы" стал ответом на активный рост интереса к тематическому контенту – фильмам, сериалам и анимации, собранным на единой витрине.