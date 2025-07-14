На этот раз "неблагополучным пунктом" признали село Быково в Шипуновском районе

14 июля 2025, 08:07, ИА Амител

Медицинские перчатки / Фото: Clay Banks / unsplash.com

Новый случай бешенства зафиксировали в Алтайском крае. 15-ю за 2025 год вспышку заболевания выявили в Шипуновском районе. Соответствующие данные разместили на официальном портале опубликования правовой информации.

Очаг смертельного заболевания обнаружили в личном подсобном хозяйстве села Быково. В соответствии с указом губернатора региона Виктора Томенко, его объявили "неблагополучным пунктом". При этом в документе не обозначено, с каким животным связана вспышка бешенства.

Статус "неблагополучного" село утратит через 60 дней после того, как усыпят последнее животное, подозреваемое в заболевании бешенством, либо уничтожат его последний труп.

Отметим, что в 2025 году Алтайский край побил прошлогодний рекорд по вспышкам опасного заболевания: в 2024 году на территории региона зарегистрировали 13 "неблагополучных пунктов" по бешенству.

Также напомним, что в связи с карантином по бешенству в поселке Верх-Обском перенесли фестиваль имени Михаила Евдокимова. Ранее сообщалось, что местную жительницу укусила инфицированная крыса. Ограничительные меры продлятся до 4 августа, сами же праздничные мероприятия состоятся с 7 по 9 августа.