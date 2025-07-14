Антирекорд: в Алтайском крае выявили 15-й случай бешенства
На этот раз "неблагополучным пунктом" признали село Быково в Шипуновском районе
14 июля 2025, 08:07, ИА Амител
Новый случай бешенства зафиксировали в Алтайском крае. 15-ю за 2025 год вспышку заболевания выявили в Шипуновском районе. Соответствующие данные разместили на официальном портале опубликования правовой информации.
Очаг смертельного заболевания обнаружили в личном подсобном хозяйстве села Быково. В соответствии с указом губернатора региона Виктора Томенко, его объявили "неблагополучным пунктом". При этом в документе не обозначено, с каким животным связана вспышка бешенства.
Статус "неблагополучного" село утратит через 60 дней после того, как усыпят последнее животное, подозреваемое в заболевании бешенством, либо уничтожат его последний труп.
Отметим, что в 2025 году Алтайский край побил прошлогодний рекорд по вспышкам опасного заболевания: в 2024 году на территории региона зарегистрировали 13 "неблагополучных пунктов" по бешенству.
Также напомним, что в связи с карантином по бешенству в поселке Верх-Обском перенесли фестиваль имени Михаила Евдокимова. Ранее сообщалось, что местную жительницу укусила инфицированная крыса. Ограничительные меры продлятся до 4 августа, сами же праздничные мероприятия состоятся с 7 по 9 августа.
08:46:39 14-07-2025
Почему-то я не удивилась новому АНТИРЕКОРДУ в крае. Читаешь ленту,и так грустно становится...
Про ДДП ,наверное,никогда так часто не писали.
09:02:13 14-07-2025
Хм, а нет ли тут связи между бродячими собаками и распространением бешенства?
09:30:34 14-07-2025
ыть (09:02:13 14-07-2025) Хм, а нет ли тут связи между бродячими собаками и распростра... Вы хоть маленько голову и логику включайте. Везде вспышки бешенства были зафиксированы в ЛПХ в деревнях! То есть скорей всего были крысы,мыши, может быть зашедшие лисы укусили какое нибудь животное во дворе.
09:33:14 14-07-2025
ыть (09:02:13 14-07-2025) Хм, а нет ли тут связи между бродячими собаками и распростра... да все собаки могут переносить
09:48:21 14-07-2025
Прививки? Не, не слышали. Тут котов, которые из дома не выходят, веты советуют каждый год прививать, а не раз в три года, как вроде бы можно. Ибо регион неблагополучный по бешенству. При этом люди, держащие скот в ЛПХ - данунафиг, зачем. И так сойдет.
12:08:37 14-07-2025
так Край в принципе носитель бешенства- все грызуны, хомяки сурки и пр - все переносчики