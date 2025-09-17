Антитеррористические учения "Молния" пройдут в двух районах Алтайского края

В ходе учений будет отработан комплекс действий по пресечению условной террористической угрозы

Учения / Фото: УФСБ России по Алтайскому краю

17-18 сентября 2025 года на территории подстанций "Алтай" и "Барнаульская" в Тальменском и Первомайском районах Алтайского края пройдут масштабные антитеррористические учения регионального оперативного штаба "Молния", сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе учений будет отработан комплекс действий по пресечению условной террористической угрозы на критически важных энергообъектах.

К учениям привлечены силы и средства УФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, ФСО, а также представители краевых и муниципальных органов власти. Особенностью учений станет работа групп в режиме реального времени с внезапными вводными, имитирующими изменения оперативной обстановки.

Цель – отработать межведомственное взаимодействие при проведении контртеррористических операций.