Антитеррористические учения "Молния" пройдут в двух районах Алтайского края
В ходе учений будет отработан комплекс действий по пресечению условной террористической угрозы
17 сентября 2025, 20:15, ИА Амител
17-18 сентября 2025 года на территории подстанций "Алтай" и "Барнаульская" в Тальменском и Первомайском районах Алтайского края пройдут масштабные антитеррористические учения регионального оперативного штаба "Молния", сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.
В ходе учений будет отработан комплекс действий по пресечению условной террористической угрозы на критически важных энергообъектах.
К учениям привлечены силы и средства УФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, ФСО, а также представители краевых и муниципальных органов власти. Особенностью учений станет работа групп в режиме реального времени с внезапными вводными, имитирующими изменения оперативной обстановки.
Цель – отработать межведомственное взаимодействие при проведении контртеррористических операций.
