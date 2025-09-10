Компания презентовала самый тонкий iPhone

10 сентября 2025, 16:40, ИА Амител

iPhone 17 / Фото: сайт компании Apple

9 сентября корпорация Apple представила новые модели iPhone и другие гаджеты. Рассказываем, что в них появилось нового и сколько это стоит.

Телефон iPhone Air

Apple презентовала самый тонкий iPhone в истории компании с производительностью на уровне Pro-версии. Толщина корпуса составляет 5,6 мм.

Для сравнения: ранее самым тонким айфоном считалась модель iPhone 6 с корпусом 6,9 мм. Также новый iPhone Air станет самым легким среди всей линейки – 145 граммов.

Корпус iPhone Air сделан из полированного титана, покрытого Ceramic Shield с двух сторон. Смартфон поставляется с предустановленной iOS 26 с новым дизайном Liquid Glass.

Наушники AirPods Pro 3

Дизайн зарядного кейса наушников не изменился, а сами наушники и амбушюры поменяли форму.

Самое интересное – появление функции живого перевода на базе Apple Intelligence (персональная система ИИ, встроенная в систему Apple). Как сказали в Apple, во время беседы наушники приглушают речь собеседника и передают в уши уже переведенные слова. Кроме того, перевод дублируется и на экран смартфона. Но на русском языке перевод не доступен.

Также добавлены датчики для считывания пульса. Так что теперь можно заниматься спортом без умных часов Apple Watch.

iPhone 17

Компания подтягивает всю линейку устройств для использования Apple Intelligence: распознавание картинок и использование моделей прямо на устройстве без отправки запросов на сервер.

Также из нового:

будет увеличена частота обновления кадров до 120 Гц для всех устройств;

фирменный логотип яблока теперь располагается не в центре самого смартфона, а ниже и на стеклянной панели;

больше не придется поворачивать телефон для фото лучшего качества.

На новых iPhone установлена квадратная матрица в передней камере. А также встроены нейросети, которые помогут улучшить и откадрировать фото.

Apple Watch

Теперь базовый минимум всех продуктов – контроль падений и перегрузок при авариях, слежка за здоровьем.

Из нового:

в часы добавили функцию 5G (не работает в России);

теперь можно не заряжать гаджет перед сном – увеличено время работы от батарейки до 42/24/18 часов (Ultra 3, Watch 11, SE3 соответственно);

музыку можно слушать прямо с часов, через встроенный динамик.

Предзаказ на новые модели iPhone и другие гаджеты, представленные корпорацией Apple 9 сентября, уже открылся на российских площадках. Цены за новинки могут варьироваться на разных маркетплейсах в зависимости от продавца, условий доставки и модели товара.



Как пишет РБК, на "Яндекс Маркете" цена на iPhone 17 составит от 110 тыс. руб. в зависимости от комплектации, а на iPhone Air – от 135 тыс. руб. Стоимость iPhone 17 Pro составит от 143 тыс. руб., а iPhone 17 Pro Max – от 152 тыс. руб. Новинки будут доступны во всех цветах.Фото и видео: Apple, телеграм-канал "Кровавая барыня"