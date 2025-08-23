Архиепископ Алексий извинился за встречу с Путиным на Аляске

По его словам, это действия спровоцировали "скандал"

23 августа 2025, 20:45, ИА Амител

Встреча Путина и архиепископа Алексия на Аляске / Фото: kremlin.ru

Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий попросил прощения за встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на обращение, опубликованное на сайте православной церкви в Америке.

По словам архиепископа, он провел встречу по собственной инициативе, однако некоторые люди сочли, что Алексий упустил возможность "потребовать мира на фоне продолжающегося конфликта" у Путина. Священнослужитель напомнил, что американская православная церковь неоднократно осуждала "агрессию против Украины".

«Хочу принести искренние извинения тем, кто испытал боль, страдания или смятение из-за моих действий. Я глубоко сожалею о скандале, который спровоцировал», – сказано в заявлении Алексия.

Путин посетил Аляску 15 августа для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. После он возложил цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон", а также пообщался с архиепископом Алексием. Он подарил священнику икону преподобного Германа Аляскинского.