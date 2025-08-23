Архиепископ Алексий извинился за встречу с Путиным на Аляске
По его словам, это действия спровоцировали "скандал"
23 августа 2025, 20:45, ИА Амител
Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий попросил прощения за встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на обращение, опубликованное на сайте православной церкви в Америке.
По словам архиепископа, он провел встречу по собственной инициативе, однако некоторые люди сочли, что Алексий упустил возможность "потребовать мира на фоне продолжающегося конфликта" у Путина. Священнослужитель напомнил, что американская православная церковь неоднократно осуждала "агрессию против Украины".
«Хочу принести искренние извинения тем, кто испытал боль, страдания или смятение из-за моих действий. Я глубоко сожалею о скандале, который спровоцировал», – сказано в заявлении Алексия.
Путин посетил Аляску 15 августа для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. После он возложил цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон", а также пообщался с архиепископом Алексием. Он подарил священнику икону преподобного Германа Аляскинского.
21:35:32 23-08-2025
Ппопа нагнули ?
22:19:47 23-08-2025
Колебаться надо вместе с линией партии.
Совесть и церковь не совместимы
07:10:34 24-08-2025
Видимо Божья Истина вразумила этого попа.
12:28:50 24-08-2025
Ну покаелся - благое дело