Архиепископ Алексий извинился за встречу с Путиным на Аляске

По его словам, это действия спровоцировали "скандал"

23 августа 2025, 20:45, ИА Амител

Встреча Путина и архиепископа Алексия на Аляске / Фото: kremlin.ru
Встреча Путина и архиепископа Алексия на Аляске / Фото: kremlin.ru

Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий попросил прощения за встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на обращение, опубликованное на сайте православной церкви в Америке. 

По словам архиепископа, он провел встречу по собственной инициативе, однако некоторые люди сочли, что Алексий упустил возможность "потребовать мира на фоне продолжающегося конфликта" у Путина. Священнослужитель напомнил, что американская православная церковь неоднократно осуждала "агрессию против Украины". 

«Хочу принести искренние извинения тем, кто испытал боль, страдания или смятение из-за моих действий. Я глубоко сожалею о скандале, который спровоцировал», – сказано в заявлении Алексия.

Путин посетил Аляску 15 августа для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. После он возложил цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон", а также пообщался с архиепископом Алексием. Он подарил священнику икону преподобного Германа Аляскинского.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

21:35:32 23-08-2025

Ппопа нагнули ?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

22:19:47 23-08-2025

Колебаться надо вместе с линией партии.
Совесть и церковь не совместимы

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:10:34 24-08-2025

Видимо Божья Истина вразумила этого попа.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:28:50 24-08-2025

Ну покаелся - благое дело

  -3 Нравится
Ответить
