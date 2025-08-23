Путин: Россия обсуждает с США возможность вместе работать на Аляске
Российские технологии в этой сфере уникальны и представляют интерес для иностранных партнеров
23 августа 2025, 11:20, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил о возможности сотрудничества с США в сфере сжиженного природного газа на Аляске. Как пишут "Известия", об этом он сообщил 22 августа на встрече с работниками атомной отрасли и учеными.
«Мы обсуждаем, кстати говоря, и с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере. Причем не только в нашей Арктической зоне, но и на Аляске», – отметил Путин.
Глава государства подчеркнул, что российская компания "Новатэк" активно работает в области сжижения природного газа и сотрудничает как с европейскими, так и с азиатскими партнерами. Он добавил, что российские технологии в этой сфере уникальны и представляют интерес для иностранных партнеров, включая Соединенные Штаты.
Комментарии 0