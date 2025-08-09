Армения и Азербайджан подписали декларацию о прекращении огня при посредничестве Трампа
США будут сотрудничать с обеими странами в области энергетики
09 августа 2025, 12:21, ИА Амител
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о мирном урегулировании конфликта. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Церемония состоялась в Белом доме. В ней участвовал президент США Дональд Трамп. Американский лидер заявил, что государства намерены наладить дипломатические отношения и прекратить все противостояния.
«Армения и Азербайджан стремятся прекратить любые противостояния, открыть торговлю, туризм и дипломатические отношения для сотрудничества, уважать суверенитет друг друга и территориальную целостность», – сказал Трамп.
Также он добавил, что США договорились сотрудничать со странами в области энергетики. Вашингтон будет взаимодействовать с Арменией по развитию транзитного коридора с Азербайджаном.
О том, что Армения и Азербайджан подпишут меморандум о взаимопонимании при посредничестве США, стало известно 6 августа. В Ереване подтвердили встречу на уровне первых лиц государств. 7 августа в США с рабочим визитом прибыл Ильхам Алиев.
Браво США
15:08:17 09-08-2025
Амеры их все равно обманут и они опять к России приткнутся. Попомните мои слоаа. Амеры их кормить не будут.
11:08:38 10-08-2025
Иван (15:08:17 09-08-2025) Амеры их все равно обманут и они опять к России приткнутся. ... И мы будем кормить - а оно надо?
15:22:33 09-08-2025
Армения подписала капитуляцию, а пашинян продал Армению, точнее ее территорию сшанцам.
22:13:13 09-08-2025
Даже армяне с турками начали мириться...
23:44:48 09-08-2025
Не курам ли на смех базарить о каком-то "уважении" территориальной целостности, если в результате вооружённого захвата Карабаха она была вопиющим образом нарушена?
10:36:37 11-08-2025
Обе республики показали полную несостоятельность собственного развития.