Армения и Азербайджан подписали декларацию о прекращении огня при посредничестве Трампа

США будут сотрудничать с обеими странами в области энергетики

09 августа 2025, 12:21, ИА Амител

Фото: Library of Congress / unsplash.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о мирном урегулировании конфликта. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Церемония состоялась в Белом доме. В ней участвовал президент США Дональд Трамп. Американский лидер заявил, что государства намерены наладить дипломатические отношения и прекратить все противостояния.

«Армения и Азербайджан стремятся прекратить любые противостояния, открыть торговлю, туризм и дипломатические отношения для сотрудничества, уважать суверенитет друг друга и территориальную целостность», – сказал Трамп.

Также он добавил, что США договорились сотрудничать со странами в области энергетики. Вашингтон будет взаимодействовать с Арменией по развитию транзитного коридора с Азербайджаном.

О том, что Армения и Азербайджан подпишут меморандум о взаимопонимании при посредничестве США, стало известно 6 августа. В Ереване подтвердили встречу на уровне первых лиц государств. 7 августа в США с рабочим визитом прибыл Ильхам Алиев.