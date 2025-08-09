НОВОСТИПолитика

Армения и Азербайджан подписали декларацию о прекращении огня при посредничестве Трампа

США будут сотрудничать с обеими странами в области энергетики

09 августа 2025, 12:21, ИА Амител

Фото: Library of Congress / unsplash.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о мирном урегулировании конфликта. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Церемония состоялась в Белом доме. В ней участвовал президент США Дональд Трамп. Американский лидер заявил, что государства намерены наладить дипломатические отношения и прекратить все противостояния.

«Армения и Азербайджан стремятся прекратить любые противостояния, открыть торговлю, туризм и дипломатические отношения для сотрудничества, уважать суверенитет друг друга и территориальную целостность», – сказал Трамп.

Также он добавил, что США договорились сотрудничать со странами в области энергетики. Вашингтон будет взаимодействовать с Арменией по развитию транзитного коридора с Азербайджаном. 

О том, что Армения и Азербайджан подпишут меморандум о взаимопонимании при посредничестве США, стало известно 6 августа. В Ереване подтвердили встречу на уровне первых лиц государств. 7 августа в США с рабочим визитом прибыл Ильхам Алиев.

Фото: unsplash.com

Армения и Азербайджан намерены достичь мирного договора

Ереван и Баку договорились об обмене пленными и взаимном доверии
Комментарии

Гость

13:52:04 09-08-2025

Браво США

Иван

15:08:17 09-08-2025

Амеры их все равно обманут и они опять к России приткнутся. Попомните мои слоаа. Амеры их кормить не будут.

Гость

11:08:38 10-08-2025

Иван (15:08:17 09-08-2025) Амеры их все равно обманут и они опять к России приткнутся. ... И мы будем кормить - а оно надо?

Ужас

15:22:33 09-08-2025

Армения подписала капитуляцию, а пашинян продал Армению, точнее ее территорию сшанцам.

Кхм...

22:13:13 09-08-2025

Даже армяне с турками начали мириться...

Гость

23:44:48 09-08-2025

Не курам ли на смех базарить о каком-то "уважении" территориальной целостности, если в результате вооружённого захвата Карабаха она была вопиющим образом нарушена?

Гость

10:36:37 11-08-2025

Обе республики показали полную несостоятельность собственного развития.

