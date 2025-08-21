НОВОСТИПолитика

Армия Израиля начала наступление на Газу

21 августа 2025, 09:45, ИА Амител

Солдаты на войне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Армия обороны Израиля начала масштабную наземную операцию в секторе Газа под кодовым названием "Колесницы Гидеона – 2", сообщает РБК со ссылкой на издание The Jerusalem Post. По заявлению представителя армии генерала Эффи Дефрина, израильские силы установили контроль над окраинами города Газа.

Операция направлена на полное разоружение боевиков ХАМАС, возвращение всех израильских заложников и демилитаризацию сектора Газа. Параллельно с военными действиями продолжается процесс мобилизации: на этой неделе будет разослано 60 тысяч повесток, а до конца августа планируется призвать еще 20 тысяч резервистов.

Несмотря на военную эскалацию, дипломатические усилия продолжаются – накануне ХАМАС принял предложенный Египтом и Катаром план, предусматривающий 60-дневное перемирие, освобождение 25 израильских заложников в обмен на палестинских заключенных с последующим освобождением остальных заложников.

Конфликт продолжается с 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС совершили массированную атаку на территорию Израиля. 

Флаг Израиля / Фото: unsplash.com / Levi Meir Clancy

гость

09:53:09 21-08-2025

работайте, братья!

Гость

10:06:28 21-08-2025

гость (09:53:09 21-08-2025) работайте, братья!... Дурак что ли!?...

Гость

10:09:05 21-08-2025

гость (09:53:09 21-08-2025) работайте, братья!... Почитай историю образования государства Израиль!
Поинтересуйся, какие официальные, общепризнанные границы Израиля на сегодня!...

Гость

10:24:43 21-08-2025

Гость (10:09:05 21-08-2025) Почитай историю образования государства Израиль! Поинтер... вот и представитель движения квиров за палестину отписался...

Гость

10:42:51 21-08-2025

Гость (10:09:05 21-08-2025) Почитай историю образования государства Израиль! Поинтер... И что там в истории? ООН объявила о разделе территории Палестина на 2 государства. Евреи - согласились , арабы-нет. И арабы , после провозглашения Израилем независимости, сразу напали на него-коалиция Египта, Иордании, Ливана, Сирии и Ирака. Так что Израилю успехов - стереть долбанный хамас с лица земли!

Гость

10:48:05 21-08-2025

Гость (10:42:51 21-08-2025) И что там в истории? ООН объявила о разделе территории Пале... У вас пейсы не ровно обрезаны.

Гость

11:15:47 21-08-2025

Гость (10:48:05 21-08-2025) У вас пейсы не ровно обрезаны.... По сути- есть , что сказать?)) И да неровно- в данном случае-слитно пишется)))

Гость

11:37:49 21-08-2025

Гость (11:15:47 21-08-2025) По сути- есть , что сказать?)) И да неровно- в данном случае... Мойша Шлемович, хотите по сути? Окей. Правая короче левой. Подравняйте срочно.

Гость

11:58:49 21-08-2025

Гость (11:37:49 21-08-2025) Мойша Шлемович, хотите по сути? Окей. Правая короче левой. П... Да ты гений остроумия!-Петросян нервно курит )))) И для развития- семиты- эти и арабы и евреи)))

Гость

12:31:06 21-08-2025

Гость (11:58:49 21-08-2025) И для развития- семиты- эти и арабы и евреи))) Ой спасибо! А то я вас, эвридэев, только по пейсам отличаю.

Гость

12:54:50 21-08-2025

Гость (12:31:06 21-08-2025) Ой спасибо! А то я вас, эвридэев, только по пейсам отличаю.... Да Вы, батенька, не нервничайте)))Кстати, в Израиле "пейсатых" -хасидов не более 10%. Можете ошибиться в идентификации))) А в ЦАХАЛ-немало арабов-граждан Израиля. Так что-Израиль форэва!)))

Гость

10:20:58 21-08-2025

Желаю успехов обеим командам!

Всё,что нужно знать о легендах

10:48:35 21-08-2025

До недавнего времени самая боеспособная армия в мире, израилькая ЦАХАЛ, вот уже два года пытается отбить микрорайон у ХАМАСа, используя самое современное и совершенное оружие, а также запрещённые методы. Привет изям...

Гость

12:16:50 21-08-2025

Всё,что нужно знать о легендах (10:48:35 21-08-2025) До недавнего времени самая боеспособная армия в мире, израил... это какая по рейтингу армия мира, напомните, пожалуйста

Всё,что нужно знать о легендах

12:40:56 21-08-2025

Гость (12:16:50 21-08-2025) это какая по рейтингу армия мира, напомните, пожалуйста...
Где вы нашли или прочитали что-то о рейтингах? Напишите, пожалуйста... Армия Израиля в легендах всегда преподносилась как самая боеспособная и подготовленная, и никаких рейтингов. Теперь очевидно, что у ЦАХАЛ стёрлись зубы о вторую по боеспособности армию ХАМАС.

Гость

11:05:22 21-08-2025

Так Трамп же достиг мира на Ближнем Востоке. Они наверное не в курсе

Гость

14:47:22 21-08-2025

60 тыс сейчас рекрутов идут туда. и до серед. сентября получат повестки 20 тыс.. тое 80 тыс наземной армии , в тч женщины. Проклятый народ, истинно

Русский

14:47:26 21-08-2025

ХАМАС - это террористы и ненавидят ВСЕХ людей иной веры, для них ценность их жизни (в том числе, здешних комментаторов-защитников и их детей) чуть-чуть меньше нуля, что они ярко показали 7 октября. Поэтому, если бы предоставилась возможность, они с большим (огромным) удовольствием резали и россиян, а большинство простых жителей Газы радовалась, танцевала и хлопала в ладоши((( Хотели бы вы такого развития событий для себя и своих близких? Задумайтесь!!!

Гость

11:22:37 24-08-2025

Молодцы евреи

