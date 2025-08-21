Армия Израиля начала наступление на Газу

Операция направлена на полное разоружение боевиков ХАМАС

Солдаты на войне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Армия обороны Израиля начала масштабную наземную операцию в секторе Газа под кодовым названием "Колесницы Гидеона – 2", сообщает РБК со ссылкой на издание The Jerusalem Post. По заявлению представителя армии генерала Эффи Дефрина, израильские силы установили контроль над окраинами города Газа.

Операция направлена на полное разоружение боевиков ХАМАС, возвращение всех израильских заложников и демилитаризацию сектора Газа. Параллельно с военными действиями продолжается процесс мобилизации: на этой неделе будет разослано 60 тысяч повесток, а до конца августа планируется призвать еще 20 тысяч резервистов.

Несмотря на военную эскалацию, дипломатические усилия продолжаются – накануне ХАМАС принял предложенный Египтом и Катаром план, предусматривающий 60-дневное перемирие, освобождение 25 израильских заложников в обмен на палестинских заключенных с последующим освобождением остальных заложников.

Конфликт продолжается с 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС совершили массированную атаку на территорию Израиля.