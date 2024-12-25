Астероид размером с десятиэтажный дом пролетел над Землей в ночь на 25 декабря

По разным оценкам, его диаметр составляет от 20 до 70 м

25 декабря 2024, 07:45, ИА Амител

Вид на Землю из космоса / Фото: unsplash.com

В ночь на 25 декабря к Земле приблизился астероид, диаметр которого примерно равен высоте десятиэтажного дома. Об этом сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на ведущего научного сотрудника отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН Натана Эйсмонта.

Астрономы назвали астероид 2024 XN1 "рождественским" из-за того, что его максимальное сближение с Землей пришлось на католическое Рождество 24-25 декабря. Небесное тело подлетело к планете на расстояние 7,21 млн км. Это в 18 раз дальше, чем расстояние до Луны.