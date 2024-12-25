Астероид размером с десятиэтажный дом пролетел над Землей в ночь на 25 декабря
По разным оценкам, его диаметр составляет от 20 до 70 м
25 декабря 2024, 07:45, ИА Амител
В ночь на 25 декабря к Земле приблизился астероид, диаметр которого примерно равен высоте десятиэтажного дома. Об этом сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на ведущего научного сотрудника отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН Натана Эйсмонта.
Астрономы назвали астероид 2024 XN1 "рождественским" из-за того, что его максимальное сближение с Землей пришлось на католическое Рождество 24-25 декабря. Небесное тело подлетело к планете на расстояние 7,21 млн км. Это в 18 раз дальше, чем расстояние до Луны.
"Поперечник астероида составил от 20 до 70 метров, это достаточно большой размер. Если бы он не промахнулся, то энергия удара была бы равна энергии взрыва бомбы массой в 12 млн тонн в тротиловом эквиваленте. Это в тысячу раз больше, чем бомба, сброшенная на Нагасаки", – рассказал Натан Эйсмонт.
11:54:56 25-12-2024
Жаль.. Очень жаль.. Была бы веселуха..
12:34:03 25-12-2024
Бдыщ (11:54:56 25-12-2024) Жаль.. Очень жаль.. Была бы веселуха.. ... вам и кирпича по башке хватило б.
а тут как тысчя орешников разом.
20:08:15 25-12-2024
Бдыщ (11:54:56 25-12-2024) Жаль.. Очень жаль.. Была бы веселуха.. ... Хочешь веселухи? подписывай контракт и на СВО, вот там то тебе найдут кучу развлечений и приключений на жопу.