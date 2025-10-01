Астрономы обнаружили в Солнечной системе в два раза больше астероидов, чем считалось ранее

Исследователи отмечают, что обнаруженные объекты – лишь "верхушка айсберга"

01 октября 2025, 09:00, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Международная группа астрономов совершила прорыв в изучении Солнечной системы, обнаружив 63 новых молодых астероидных семейства. Это почти вдвое увеличило количество известных науке астероидных групп – с 43 до 106, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на журнал Icarus.

Новые семейства образовались менее десяти миллионов лет назад, причем большинство из них – не более миллиона лет назад. Для их обнаружения ученые применили инновационный метод пятикоординатной иерархической кластеризации, проанализировав данные об орбитах 1,25 миллиона объектов.

«Особый интерес представляет то, что более половины вновь обнаруженных семейств находятся внутри уже известных старых групп, образуя своеобразные "семьи внутри семей". Также выяснилось, что в отличие от большинства известных углеродистых астероидов С-типа новые семьи преимущественно состоят из каменистых тел S-типа, богатых силикатами и металлами», – пишет издание.

Исследователи отмечают, что обнаруженные объекты – лишь "верхушка айсберга". С развитием телескопов следующего поколения ученые рассчитывают обнаружить множество более тусклых астероидов, что поможет глубже понять эволюцию Солнечной системы и улучшить прогнозирование потенциально опасных столкновений.