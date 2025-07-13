Астрономы рассказали о трехкратном росте активности Солнца

Угрозы для Земли пока нет

13 июля 2025, 07:30, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Солнечная активность за последние двое суток выросла в три раза по сравнению со средними значениями для июля. Об этом РИА Новости сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

За последние двое суток с 11 по 12 июля на Солнце зарегистрировали 17 вспышек, в том числе две сильные – класса M. По словам ученых, число и площадь активных зон резко выросло, в том числе на обратной стороне звезды.

Ученые отмечают: процесс носит глобальный характер, но угрозы для Земли пока нет.