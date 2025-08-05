Августовский снег запечатлели на Семинском перевале: завораживающие фото
Пока плотный снежный покров не тает
05 августа 2025, 08:30, ИА Амител
Фото: Barnaul 22 / Андрей Яковлев
5 августа на Семинском перевале вопреки прогнозируемым в Сибири дождям и граду выпал снег. Соответствующими кадрами поделились в сообществе Barnaul 22.
Судя по фотографиям, быстро августовский снег таять не собирается: белые хлопья припорошили землю и деревья, а также плотным слоем легли на стекло и капот автомобиля.
Ранее синоптики прогнозировали в Сибири резкое похолодание, ливни и град с 5 по 8 августа. А Алтайскому краю и Республике Алтай пообещали самые холодные ночи с температурами до +3 градусов. Кроме того, по данным синоптиков, на регионы могут обрушиться грозы и дожди.
08:51:29 05-08-2025
Наконец то! Дождались! Скорей бы уже зима!
10:58:24 05-08-2025
Гость (08:51:29 05-08-2025) Наконец то! Дождались! Скорей бы уже зима! ...
И видно, что некоторые уже почти в зимние вещи перебрались. А зимой ныть от холода будут. Город напуганных нытиков. А снег на Семинском и в июле бывает!
11:59:21 05-08-2025
снег на Семинском летом- обычное дело, но красиво, конечно, да.
06:53:05 06-08-2025
Туристы в сандалях на Семинском в снег забавно выглядят :)