Августовский снег запечатлели на Семинском перевале: завораживающие фото

Пока плотный снежный покров не тает

05 августа 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: Barnaul 22 / Андрей Яковлев

5 августа на Семинском перевале вопреки прогнозируемым в Сибири дождям и граду выпал снег. Соответствующими кадрами поделились в сообществе Barnaul 22.

Судя по фотографиям, быстро августовский снег таять не собирается: белые хлопья припорошили землю и деревья, а также плотным слоем легли на стекло и капот автомобиля.

Ранее синоптики прогнозировали в Сибири резкое похолодание, ливни и град с 5 по 8 августа. А Алтайскому краю и Республике Алтай пообещали самые холодные ночи с температурами до +3 градусов. Кроме того, по данным синоптиков, на регионы могут обрушиться грозы и дожди.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

08:51:29 05-08-2025

Наконец то! Дождались! Скорей бы уже зима!

Avatar Picture
Гость

10:58:24 05-08-2025

Гость (08:51:29 05-08-2025) Наконец то! Дождались! Скорей бы уже зима! ...
И видно, что некоторые уже почти в зимние вещи перебрались. А зимой ныть от холода будут. Город напуганных нытиков. А снег на Семинском и в июле бывает!

Avatar Picture
Элен без ребят

11:59:21 05-08-2025

снег на Семинском летом- обычное дело, но красиво, конечно, да.

Avatar Picture
Гость

06:53:05 06-08-2025

Туристы в сандалях на Семинском в снег забавно выглядят :)

