Августовский снег запечатлели на Семинском перевале: завораживающие фото

Пока плотный снежный покров не тает

05 августа 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: Barnaul 22 / Андрей Яковлев

5 августа на Семинском перевале вопреки прогнозируемым в Сибири дождям и граду выпал снег. Соответствующими кадрами поделились в сообществе Barnaul 22.

Судя по фотографиям, быстро августовский снег таять не собирается: белые хлопья припорошили землю и деревья, а также плотным слоем легли на стекло и капот автомобиля.

Ранее синоптики прогнозировали в Сибири резкое похолодание, ливни и град с 5 по 8 августа. А Алтайскому краю и Республике Алтай пообещали самые холодные ночи с температурами до +3 градусов. Кроме того, по данным синоптиков, на регионы могут обрушиться грозы и дожди.