Самые холодные ночи ожидаются в Алтайском крае и Республике Алтай

04 августа 2025, 16:30, ИА Амител

Тучи / Фото: Owen Harding / unsplash.com

Похолодание обрушится на регионы Сибири в ближайшие сутки и затянется до 8 августа. Оно будет сопровождаться дождями, грозами и градом. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.

Так, с 5 по 8 августа на территории Новосибирской, Кемеровской и Томской областей столбики термометров опустятся до +8 градусов. Днем температура воздуха повысится до +14...+16.

В Омской области ночью ожидается до +5 градусов. А дневная температура в Красноярском крае не превысит +13 градусов. Кроме того, местами пройдут ливни, грозы и град. Ветер усилится до 22 м/с.

Холоднее всего ночью будет в Алтайском крае и Республике Алтай: здесь температура воздуха опустится до +3 градусов. Синоптики также прогнозируют в регионах грозы и дожди.

Напомним, в августе жителей Алтайского края ожидает настоящий "сезон дождей". В последнем летнем месяце будет только три-четыре солнечных дня, а все остальное время – пасмурно. Ознакомиться с прогнозом погоды в регионе на месяц можно здесь.