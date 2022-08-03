Алтайский эксперт рассказал, стоит ли ждать снижения цены бензина

Несмотря на всю экономическую ситуацию в мире, на рост цен на нефть, стоимость литра бензина в Алтайском крае почти никак не меняется вот уже год. С чем это связано и стоит ли всё-таки ждать удешевления (или, чего не хотелось бы, удорожания)? Об этом amic.ru рассказал владелец крупнейшей частной нефтебазы на Алтае «Алтайнефтересурс» (заправки под брендом «Транс-Ойл») Николай Абрамов.

— Почему нефть дорожает, а бензин нет?

— Стоимость добычи нефти в стоимости бензина составляет всего 6%. Так что влияние на её подорожание, а мы ежедневно видим как растёт в цене Североморская нефть марки Brent, скорее, психологическое.

Ещё 20-25% составляет переработка нефти и транспортировка.

И всё. Остальное — акцизы, налоги и так далее.

Но в ближайшее время мы можем ждать некоторой корректировки цены вниз. Во-первых, к осени снизится сезонный спрос на топливо.

Во-вторых, с традиционной летней профилактики выйдут нефтеперерабатывающие заводы, которые сейчас закрыты. Как только они снова заработают, на рынке вырастет предложение.

Я полагаю, что после этого бензин в рознице подешевеет примерно на 1 рубль за литр. При общем росте цен, при нынешней инфляции это нормальное снижение.

— Есть мнение, что цены на бензин сдерживают власти, а настоящая стоимость гораздо выше. Так ли это? И какая настоящая цена на бензин?

— Настоящая цена это та, которая устраивает и покупателей, и продавца. И влияет на неё спрос и предложение на рынке продукта. Чем меньше предложение, тем больше спрос. При переизбытке топлива цена снижается, и всё хорошо.

— То есть если цена уже год стабильна, то и спрос, и предложение тоже?

— Да, балансировка спроса и предложения на рынке есть, есть кратковременные, двух- и трёхдневный всплески в ту или другую сторону, но особых потрясений не было. И, думаю, что в ближайшее время не будет.

— Всегда ли хорошо для продавца, когда бензин дорожает?

— Любое изменение цены — что на повышение, что на понижение — это плохо для продавца. Хорошая цена — это стабильная цена, когда можно планировать наценку, расходы, развитие бизнеса. Чем дороже бензин, тем денежно ёмким становится бизнес, приходится больше средств отвлекать на оборотные нужды. Так что это далеко не всегда лучше.

— Цена на бензин в Алтайском крае так и остаётся одной из самых низких?

— Да. Так уж исторически сложилось, что у нас в регионе много коммерческих заправок, конкуренция большая. Наверное, у владельцев бизнеса аппетитов меньше.

— В регионе есть и крупные, федеральные сети, а есть и местные, не такие большие. Как вам удаётся конкурировать с компаниями-гигантами?

— Во-первых, у нас есть своя ниша. Заправки «Транс-Ойл» работают на периферии, по краю, крупные сети далеко в основном не заходят.

Во-вторых, мы держим марку. И вот уже 15 лет предлагаем качественный продукт и сервис. Я всегда советую покупателям обращать внимание на то, есть ли у компании своя нефтебаза, транспорт, сколько лет на рынке.