КамАЗ начнёт замещать заграничные компоненты продукцией завода из Алтайского края

Из-за санкций в отношении России компания «КамАЗ» в марте начнёт собирать классические лоукост-грузовики только из российских компонентов и узлов. Для замены заграничных деталей КамАЗ планирует воспользоваться в том числе продукцией Алтайского завода прецизионных изделий (АЗПИ), расположенного в Барнауле. Об этом сообщают «Известия».

Из-за приостановки поставок у КамАЗа образовался дефицит импортных узлов. Отсутствие компонентов не позволит компании выпускать автомобили и шасси с американскими двигателями Cummins, а также коробкой передач ZF и топливной аппаратурой Bosch из Германии. Предприятие планирует искать замены в России, в том числе в Алтайском крае.