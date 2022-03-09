КамАЗ начнёт замещать заграничные компоненты продукцией завода из Алтайского края
Из-за санкций компания не может больше использовать детали из США и Германии
Из-за санкций в отношении России компания «КамАЗ» в марте начнёт собирать классические лоукост-грузовики только из российских компонентов и узлов. Для замены заграничных деталей КамАЗ планирует воспользоваться в том числе продукцией Алтайского завода прецизионных изделий (АЗПИ), расположенного в Барнауле. Об этом сообщают «Известия».
Из-за приостановки поставок у КамАЗа образовался дефицит импортных узлов. Отсутствие компонентов не позволит компании выпускать автомобили и шасси с американскими двигателями Cummins, а также коробкой передач ZF и топливной аппаратурой Bosch из Германии. Предприятие планирует искать замены в России, в том числе в Алтайском крае.
«Автомобили всего модельного ряда с марта будут производиться преимущественно в комплектациях с российскими аналогами — КПП-154, двигателями КамАЗа, топливной аппаратурой АЗПИ. В случае отсутствия модификаций с российскими комплектующими, заказ моделей к производству приниматься не будет», — сказано в письме.