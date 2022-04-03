Передвижные камеры видеофиксации появились на дорогах Алтайского края

По дорогам Алтайского края будут ездить 12 передвижных камер фиксации нарушений. Об этом сообщает «Катунь 24».

Отмечается, что заметить автомобиль, в котором установлен передвижной комплекс, практически невозможно. При этом сам он фиксирует до 12 видов нарушений.

«Комплексы имеют возможность распознавать тип транспортных средств, что позволяет в последующем классифицировать конкретно нарушения правил дорожного движения водителями в зависимости от категории транспортного средства. Грузовой автомобиль, легковой автомобиль, автобус», — рассказали в «Алтайавтодоре».

Применение подобных камер на дорогах не нарушает прав граждан. Узнать о том, где работают мобильные комплексы, можно на сайте ГИБДД.