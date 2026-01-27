Психолог назвал главную причину разводов
Эксперт объяснил, что расставания чаще всего происходят не из-за возраста или денег, а из-за несовпадения базовых мировоззрений
27 января 2026, 19:00, ИА Амител
Главной причиной разводов является не разница в возрасте или социальном статусе, а фундаментальное несовпадение мировоззрений партнеров и нежелание работать с конфликтами. Об этом в интервью aif.ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
«Расстаются чаще всего из-за конфликтов и нежелания работать со своими отрицательными эмоциями. Разрыв часто происходит из-за разницы в мировоззрениях», – пояснил эксперт.
Он привел пример: если один партнер убежден, что в идеальных отношениях ссор быть не должно, то любой конфликт будет восприниматься как катастрофа и отдалять людей друг от друга. Если же оба понимают, что ссоры – естественная часть жизни, за которой следует примирение, то такой союз будет более устойчивым.
Хорс подчеркнул, что категоричность в убеждениях, например, когда мужчина требует беспрекословного подчинения, а женщина настаивает на своем праве на мнение, почти гарантирует постоянные конфликты, независимо от других условий. Ключом к долгим отношениям психолог назвал готовность идти на компромисс и работать над собой.
19:08:39 27-01-2026
Основная причина нынешних разводов-инфантилизм молодого поколения.
19:26:42 27-01-2026
Знаю одного хотел подчинения , 9 раз был женат, сейчас живет один
19:30:24 27-01-2026
Чушь и психолог такой себе. Основная причина очевидна и лежит на поверхности - эгоизм и потребительское отношение.
19:32:20 27-01-2026
Виноваты оба. И жена и теща.
20:00:12 27-01-2026
несовпадения базовых мировоззрений возникают на почве отсутствия денег...
20:22:31 27-01-2026
От влюблённости и мечтаний. От этих чувств никуда конечно не денешься, но культивировать их не надо.
20:59:33 27-01-2026
Это типа я люблю Deep Purple а она, фуууу, Киркорова!
21:15:04 27-01-2026
«Расстаются чаще всего из-за конфликтов и нежелания работать со своими отрицательными эмоциями.////////////конфликты и отрицательные эмоции в основном основаны на недостаточном материальном обеспечении. Когда денег более-менее хватает на жизнь, жильё, транспорт, то люди вполне успешно работают со своими отрицательными эмоциями)))
22:57:26 27-01-2026
Гость (21:15:04 27-01-2026) «Расстаются чаще всего из-за конфликтов и нежелания работать... Деньги - зло которое изобрел Ангел света и это будет продолжаться до скончания этого мира. Под чьими знаменами ты человек?
10:03:06 28-01-2026
Гость (22:57:26 27-01-2026) Деньги - зло которое изобрел Ангел света и это будет продолж...
Ангела света конечно ))) Плохого человека так не назовут
18:27:01 28-01-2026
Гость (10:03:06 28-01-2026) Ангела света конечно ))) Плохого человека так не назовут... человек электрика давно ждёт
07:14:19 28-01-2026
Нашелся более ресурсный вот и развод
09:08:52 28-01-2026
"несовпадение базовых мировоззрений" - один считает, что земля плоская?
11:29:42 28-01-2026
Гость (09:08:52 28-01-2026) "несовпадение базовых мировоззрений" - один считает, что зем... Неправда, Лоза женат.
09:38:39 28-01-2026
"Дорогой, ты мало зарабатываешь, тем самым вызывая во мне отрицательные эмоции и нежелание продолжать жить с таким никчёмным человечишкой. В моём мировоззрении ты должен 700 000р каждый месяц давать мне на мелкие расходы."
Во всём виноваты отрицательные эмоции и мировоззрение.
18:28:45 28-01-2026
Гость (09:38:39 28-01-2026) "Дорогой, ты мало зарабатываешь, тем самым вызывая во мне от... Слушай, а ведь много, дорогой, а ты мог бы не бухать по вечерам, а поиграть с детьми? Нее... я устал за 60 000 бумажки перебирать