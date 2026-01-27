Психолог назвал главную причину разводов

Эксперт объяснил, что расставания чаще всего происходят не из-за возраста или денег, а из-за несовпадения базовых мировоззрений

27 января 2026, 19:00, ИА Амител

Развод, раздел имущества / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Главной причиной разводов является не разница в возрасте или социальном статусе, а фундаментальное несовпадение мировоззрений партнеров и нежелание работать с конфликтами. Об этом в интервью aif.ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.

«Расстаются чаще всего из-за конфликтов и нежелания работать со своими отрицательными эмоциями. Разрыв часто происходит из-за разницы в мировоззрениях», – пояснил эксперт.

Он привел пример: если один партнер убежден, что в идеальных отношениях ссор быть не должно, то любой конфликт будет восприниматься как катастрофа и отдалять людей друг от друга. Если же оба понимают, что ссоры – естественная часть жизни, за которой следует примирение, то такой союз будет более устойчивым.

Хорс подчеркнул, что категоричность в убеждениях, например, когда мужчина требует беспрекословного подчинения, а женщина настаивает на своем праве на мнение, почти гарантирует постоянные конфликты, независимо от других условий. Ключом к долгим отношениям психолог назвал готовность идти на компромисс и работать над собой.