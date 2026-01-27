НОВОСТИОбщество

Госдума одобрила закон об отключении интернета и связи по требованию ФСБ

Компании освобождают от ответственности за отключения, а клиенты не смогут требовать компенсацию

27 января 2026, 20:00, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий ФСБ право требовать от операторов связи приостановки любых услуг, включая стационарный интернет и телефонную связь, для "защиты граждан и государства от угроз безопасности". Операторы будут освобождены от материальной ответственности перед абонентами за такие отключения, сообщает РБК.

Документ, внесенный правительством еще в ноябре, обязывает операторов выполнять предписания ФСБ, а конкретные случаи применения этой меры должны быть описаны в указе президента или постановлении кабмина. В пояснительной записке говорится, что поправки необходимы для противодействия терроризму, а их реализация "не повлечет негативных последствий для бизнеса".

Замминистра цифрового развития Иван Лебедев пояснил, что закон нужен, в частности, для ограничения связи во время атак беспилотников, а также из-за многочисленных судебных исков к операторам со стороны клиентов, чьи услуги приостанавливались ранее.

На практике ограничения мобильной связи в России уже применяются – например, в Москве и Санкт-Петербурге во время визитов высших должностных лиц или мероприятий. В мае 2025 года отключения во время репетиций парада Победы приводили к сбоям в работе такси, онлайн-банков и курьерских служб.

интернет законы

Комментарии 12

Avatar Picture
Шинник

20:12:32 27-01-2026

- твою мать ... (сериал "Бригада")

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:15:57 27-01-2026

Не только запрещают, кое-что и одобрили

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:20:39 27-01-2026

Чем гнуснее "законопроект", тем охотнее принимают его "слуги народные", ибо, содержась на деньги налогоплательщиков, кормятся-то эти захребетники напрямую с рук исполнительной власти!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:30:22 27-01-2026

Гость (20:20:39 27-01-2026) Чем гнуснее "законопроект", тем охотнее принимают его "слуги... Если бы было прямое народовластие, где каждый гражданин страны голосовал при помощи своих телефонов, то огромное число законов не прошли, а так депутаты голосует за то, что нужно власти, а не народу.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:47 28-01-2026

Гость (22:30:22 27-01-2026) Если бы было прямое народовластие, где каждый гражданин стра... Большинство этих граждан не умнее депутатов

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:28:02 27-01-2026

То есть все отключат, но абонентскую плату мы должны вносить ежемесячно?

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:37:34 27-01-2026

То есть все отключат, но абонентскую плату мы должны вносить ежемесячно?
СГК, водоканал, энергосбыт в один голос - А что так можно было?

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:05:15 27-01-2026

Гость (22:37:34 27-01-2026) То есть все отключат, но абонентскую плату мы должны вносить... Когда все идет к чертовой матери, то останется один лозунг: - А что так можно всегда.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

07:40:42 28-01-2026

Самое главное что бы макс работал всегда))))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:48:18 28-01-2026

"А помните, как в 2012 году все ждали конца света? Хорошее было время, спокойное."

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:54 28-01-2026

Гость (09:48:18 28-01-2026) "А помните, как в 2012 году все ждали конца света? Хорошее б...
Так может тогда он и случился? С каждым годом всё хуже становится

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:08:00 28-01-2026

А давайте ещё кроме отключения интернета в этот особый период обяжем граждан самостоятельно себе рты скотчем заклеивать и в уши затычки вставлять, а то они услышат гул беспилотника и голосом могут ему сказать куда лететь надо.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров