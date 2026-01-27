Госдума одобрила закон об отключении интернета и связи по требованию ФСБ

Компании освобождают от ответственности за отключения, а клиенты не смогут требовать компенсацию

27 января 2026, 20:00, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий ФСБ право требовать от операторов связи приостановки любых услуг, включая стационарный интернет и телефонную связь, для "защиты граждан и государства от угроз безопасности". Операторы будут освобождены от материальной ответственности перед абонентами за такие отключения, сообщает РБК.

Документ, внесенный правительством еще в ноябре, обязывает операторов выполнять предписания ФСБ, а конкретные случаи применения этой меры должны быть описаны в указе президента или постановлении кабмина. В пояснительной записке говорится, что поправки необходимы для противодействия терроризму, а их реализация "не повлечет негативных последствий для бизнеса".

Замминистра цифрового развития Иван Лебедев пояснил, что закон нужен, в частности, для ограничения связи во время атак беспилотников, а также из-за многочисленных судебных исков к операторам со стороны клиентов, чьи услуги приостанавливались ранее.

На практике ограничения мобильной связи в России уже применяются – например, в Москве и Санкт-Петербурге во время визитов высших должностных лиц или мероприятий. В мае 2025 года отключения во время репетиций парада Победы приводили к сбоям в работе такси, онлайн-банков и курьерских служб.