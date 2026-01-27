Госдума одобрила закон об отключении интернета и связи по требованию ФСБ
Компании освобождают от ответственности за отключения, а клиенты не смогут требовать компенсацию
27 января 2026, 20:00, ИА Амител
Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий ФСБ право требовать от операторов связи приостановки любых услуг, включая стационарный интернет и телефонную связь, для "защиты граждан и государства от угроз безопасности". Операторы будут освобождены от материальной ответственности перед абонентами за такие отключения, сообщает РБК.
Документ, внесенный правительством еще в ноябре, обязывает операторов выполнять предписания ФСБ, а конкретные случаи применения этой меры должны быть описаны в указе президента или постановлении кабмина. В пояснительной записке говорится, что поправки необходимы для противодействия терроризму, а их реализация "не повлечет негативных последствий для бизнеса".
Замминистра цифрового развития Иван Лебедев пояснил, что закон нужен, в частности, для ограничения связи во время атак беспилотников, а также из-за многочисленных судебных исков к операторам со стороны клиентов, чьи услуги приостанавливались ранее.
На практике ограничения мобильной связи в России уже применяются – например, в Москве и Санкт-Петербурге во время визитов высших должностных лиц или мероприятий. В мае 2025 года отключения во время репетиций парада Победы приводили к сбоям в работе такси, онлайн-банков и курьерских служб.
20:12:32 27-01-2026
- твою мать ... (сериал "Бригада")
20:15:57 27-01-2026
Не только запрещают, кое-что и одобрили
20:20:39 27-01-2026
Чем гнуснее "законопроект", тем охотнее принимают его "слуги народные", ибо, содержась на деньги налогоплательщиков, кормятся-то эти захребетники напрямую с рук исполнительной власти!
22:30:22 27-01-2026
Гость (20:20:39 27-01-2026) Чем гнуснее "законопроект", тем охотнее принимают его "слуги... Если бы было прямое народовластие, где каждый гражданин страны голосовал при помощи своих телефонов, то огромное число законов не прошли, а так депутаты голосует за то, что нужно власти, а не народу.
10:47:47 28-01-2026
Гость (22:30:22 27-01-2026) Если бы было прямое народовластие, где каждый гражданин стра... Большинство этих граждан не умнее депутатов
22:28:02 27-01-2026
То есть все отключат, но абонентскую плату мы должны вносить ежемесячно?
22:37:34 27-01-2026
СГК, водоканал, энергосбыт в один голос - А что так можно было?
23:05:15 27-01-2026
Гость (22:37:34 27-01-2026) То есть все отключат, но абонентскую плату мы должны вносить... Когда все идет к чертовой матери, то останется один лозунг: - А что так можно всегда.
07:40:42 28-01-2026
Самое главное что бы макс работал всегда))))
09:48:18 28-01-2026
"А помните, как в 2012 году все ждали конца света? Хорошее было время, спокойное."
10:21:54 28-01-2026
Гость (09:48:18 28-01-2026) "А помните, как в 2012 году все ждали конца света? Хорошее б...
Так может тогда он и случился? С каждым годом всё хуже становится
10:08:00 28-01-2026
А давайте ещё кроме отключения интернета в этот особый период обяжем граждан самостоятельно себе рты скотчем заклеивать и в уши затычки вставлять, а то они услышат гул беспилотника и голосом могут ему сказать куда лететь надо.