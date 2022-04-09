В Барнауле на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова встало движение электротранспорта, сообщает очевидец в паблике «Инцидент Барнаул».

По информации горожанина, на месте работает аварийная бригада, проводятся ремонтные работы.

Судя по кадрам, на кольце остановились как минимум два троллейбуса и два трамвая.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», существенных заторов на пересечении нет. В целом дорожная обстановка в Барнауле на момент публикации новости оценивается в 2 балла из 10.