В Барнауле остановилось движение электротранспорта на кольце Малахова — Антона Петрова
По сообщениям очевидцев, на месте проводятся ремонтные работы
9 апреля 2022, 10:31, Никита Черников
В Барнауле на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова встало движение электротранспорта, сообщает очевидец в паблике «Инцидент Барнаул».
По информации горожанина, на месте работает аварийная бригада, проводятся ремонтные работы.
Судя по кадрам, на кольце остановились как минимум два троллейбуса и два трамвая.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», существенных заторов на пересечении нет. В целом дорожная обстановка в Барнауле на момент публикации новости оценивается в 2 балла из 10.
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