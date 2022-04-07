Запасов автомобильных шин в России хватит почти на два года
К началу апреля на складах в РФ насчитывается около 61 млн штук, без учёта того, что некоторые предприятия по их производству продолжают работать
7 апреля 2022, 14:25, Илья Звягинцев
Запас шин для легковых автомобилей в России на данный момент достигает 61 млн штук. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак».
Отмечается, что на складах производителей, импортёров и продавцов находится 26,5 млн летних шин, около 14 млн шипованных, 11,5 млн зимних нешипованных и примерно 9 миллионов всесезонных. Также в запасе имеется более 18 млн шин для крупной техники.
Общий объём шин и покрышек, хранящихся на территории России, составляет 79 млн штук.
Исходя из уровня спроса, зарегистрированного в 2021 году, этих запасов должно хватить на 11-17 месяцев.
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