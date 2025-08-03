Автобус с пассажирами упал с моста в реку под Туапсе
Сотрудники МЧС спасли 25 человек
03 августа 2025, 16:35, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Краснодарском крае. Как сообщает оперштаб региона в Telegram-канале, эвакуированы 25 человек.
Инцидент произошел в селе Дефановка на Кольцевой улице, на реке Дефань.. Помощь пострадавшим пассажирам оказали сотрудники "Кубань-СПАС". В операции задействовали семь человек и две единицы техники.
Отметим, что руководитель Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко заявил, что для жителей подтопленных домов развернули пункт временного размещения в поселке Новомихайловский. Он подчеркнул, что еще один пункт откроют в Джубге, но при необходимости.
Комментарии 0