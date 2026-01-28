Загадки "Твин Пикса" и "Белая гвардия". Какие фильмы и спектакли посмотреть в Барнауле
Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни
28 января 2026, 07:15, ИА Амител
Кинопоказ картины Дэвида Линча, новый спектакль театра драмы и астрономическое шоу для детей – amic.ru публикует афишу самых ярких событий на эту неделю.
28 января
Сеанс кино "Твин Пикс: Сквозь огонь", 18+
Добро пожаловать в Твин Пикс! Тихий городок в живописной долине с населением 51 201 человек, где можно попробовать чертовски вкусный кофе и домашний вишневый пирог. Твин Пикс выглядит процветающим местом, где живут добропорядочные граждане, преданные семейным устоям. С первого взгляда их жизнь похожа на идиллическую. Но только с первого взгляда. Здесь все совсем не то, чем кажется, и каждому есть что скрывать. Загадочная смерть и расследование, больше похожее на разгадку необычной шарады.
- 14:05
- кинотеатр "Премьера", ул. Крупской, 97
- 300 рублей
29 января
Спектакль-драма "Белая гвардия", 16+
Пример главных героев пьесы Михаила Булгакова "Дни Турбиных" и его романа "Белая гвардия" уже целое столетие остается ориентиром для любого умного и честного человека. Благородство, мужество, долг, честь и любовь. Эти качества помогли им выстоять и сохранить главное даже в самых непростых обстоятельствах.
- 18:30
- театр драмы им. Шукшина, ул. Молодежная, 15
- 400–1000 рублей
Спектакль-драма "Маскарад", 16+
Это история ревности и неверия, история о неслучившемся счастье Евгения Арбенина, бывшего игрока, и его жены Нины. И все же бывших океанов и бывших бурь не бывает: Арбенин страстно желает земного рая, но, обретя его, не способен поверить в чистоту юного сердца. Вечно обманывающий и сам всюду видит обман.
- 18:30
- Молодежный театр Алтая, пр. Калинина, 2
- 300–800 рублей
30 января
Астрономическое шоу "Солнце и жизнь Земли", 12+
Зрителям планетария будет предложен системный и наглядный вариант изложения современных данных о Солнце, явлениях и процессах, которые на нем происходят, и о механизмах влияния солнечной активности на земные процессы, включая экологическую составляющую.
- 15:00
- планетарий, пр. Ленина, 19
- 275–300 рублей
31 января
Концерт группы "Многоточие", 18+
Исполняется 25 лет культовому альбому группы "Многоточие" – "Жизнь и свобода". По версии различных рэп-порталов и изданий, он входит в число величайших альбомом русского рэпа.
- 20:00
- бар-клуб "Фараон", пр. Ленина, 154а, корп. 7
- 2500–6500 рублей
1 февраля
Спектакль "Несвятые", 16+
Москва времен НЭПа – коммунальная квартира, где сталкиваются судьбы, идеологии и мечты. Спектакль "Несвятые" по мотивам рассказов Булгакова и Тэффи напоминает, что даже в тесных стенах есть место для великой мечты.
- 18:00
- Крепостной театр, ул. Кирова, 51а
- 500 рублей
Еще больше мероприятий на каждый день ищите в нашем телеграм-боте.
Комментарии 0