Загадки "Твин Пикса" и "Белая гвардия". Какие фильмы и спектакли посмотреть в Барнауле

Кинопоказ картины Дэвида Линча, новый спектакль театра драмы и астрономическое шоу для детей – amic.ru публикует афишу самых ярких событий на эту неделю.

28 января

Сеанс кино "Твин Пикс: Сквозь огонь", 18+

Добро пожаловать в Твин Пикс! Тихий городок в живописной долине с населением 51 201 человек, где можно попробовать чертовски вкусный кофе и домашний вишневый пирог. Твин Пикс выглядит процветающим местом, где живут добропорядочные граждане, преданные семейным устоям. С первого взгляда их жизнь похожа на идиллическую. Но только с первого взгляда. Здесь все совсем не то, чем кажется, и каждому есть что скрывать. Загадочная смерть и расследование, больше похожее на разгадку необычной шарады.

14:05

кинотеатр "Премьера", ул. Крупской, 97

300 рублей

29 января

Спектакль-драма "Белая гвардия", 16+

Пример главных героев пьесы Михаила Булгакова "Дни Турбиных" и его романа "Белая гвардия" уже целое столетие остается ориентиром для любого умного и честного человека. Благородство, мужество, долг, честь и любовь. Эти качества помогли им выстоять и сохранить главное даже в самых непростых обстоятельствах.

18:30

театр драмы им. Шукшина, ул. Молодежная, 15

400–1000 рублей

Спектакль-драма "Маскарад", 16+

Это история ревности и неверия, история о неслучившемся счастье Евгения Арбенина, бывшего игрока, и его жены Нины. И все же бывших океанов и бывших бурь не бывает: Арбенин страстно желает земного рая, но, обретя его, не способен поверить в чистоту юного сердца. Вечно обманывающий и сам всюду видит обман.

18:30

Молодежный театр Алтая, пр. Калинина, 2

300–800 рублей

30 января

Астрономическое шоу "Солнце и жизнь Земли", 12+

Зрителям планетария будет предложен системный и наглядный вариант изложения современных данных о Солнце, явлениях и процессах, которые на нем происходят, и о механизмах влияния солнечной активности на земные процессы, включая экологическую составляющую.

15:00

планетарий, пр. Ленина, 19

275–300 рублей

31 января

Концерт группы "Многоточие", 18+

Исполняется 25 лет культовому альбому группы "Многоточие" – "Жизнь и свобода". По версии различных рэп-порталов и изданий, он входит в число величайших альбомом русского рэпа.

20:00

бар-клуб "Фараон", пр. Ленина, 154а, корп. 7

2500–6500 рублей

1 февраля

Спектакль "Несвятые", 16+

Москва времен НЭПа – коммунальная квартира, где сталкиваются судьбы, идеологии и мечты. Спектакль "Несвятые" по мотивам рассказов Булгакова и Тэффи напоминает, что даже в тесных стенах есть место для великой мечты.

18:00

Крепостной театр, ул. Кирова, 51а

500 рублей

