Марат Хуснуллин допустил снижение выдачи семейной ипотеки

С 1 февраля семья сможет получить льготный кредит только один раз

27 января 2026, 21:30, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что выдачи льготной семейной ипотеки могут сократиться после 1 февраля 2026 года, когда вступят в силу новые ограничительные правила. Главным изменением станет введение принципа "одна семья – одна ипотека", сообщает "Российская газета".

«Безусловно, наверное, определенное снижение произойдет», – сказал Хуснуллин, выступая на "Дне российского студенчества" в МГСУ.

Он пояснил, что ранее семьи могли несколько раз воспользоваться программой, улучшая жилищные условия по мере роста семьи, но теперь из-за высокой нагрузки на бюджет введены ограничения.

Вице-премьер подчеркнул, что государство взяло на себя огромные обязательства, компенсируя разницу в процентных ставках по ипотечным кредитам.

«Мы не можем из года в год продолжать генерировать эти обязательства», – отметил он.

Сейчас совместно с Минфином прорабатывается оптимизация расходов на ипотечные программы.

Ранее семья могла оформить несколько льготных кредитов – например, сначала на однокомнатную квартиру, а затем, с рождением детей, на двухкомнатную. С 1 февраля такая возможность будет исключена.