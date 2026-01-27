Марат Хуснуллин допустил снижение выдачи семейной ипотеки
С 1 февраля семья сможет получить льготный кредит только один раз
27 января 2026, 21:30, ИА Амител
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что выдачи льготной семейной ипотеки могут сократиться после 1 февраля 2026 года, когда вступят в силу новые ограничительные правила. Главным изменением станет введение принципа "одна семья – одна ипотека", сообщает "Российская газета".
«Безусловно, наверное, определенное снижение произойдет», – сказал Хуснуллин, выступая на "Дне российского студенчества" в МГСУ.
Он пояснил, что ранее семьи могли несколько раз воспользоваться программой, улучшая жилищные условия по мере роста семьи, но теперь из-за высокой нагрузки на бюджет введены ограничения.
Вице-премьер подчеркнул, что государство взяло на себя огромные обязательства, компенсируя разницу в процентных ставках по ипотечным кредитам.
«Мы не можем из года в год продолжать генерировать эти обязательства», – отметил он.
Сейчас совместно с Минфином прорабатывается оптимизация расходов на ипотечные программы.
Ранее семья могла оформить несколько льготных кредитов – например, сначала на однокомнатную квартиру, а затем, с рождением детей, на двухкомнатную. С 1 февраля такая возможность будет исключена.
21:51:42 27-01-2026
Кредиты это зло.Их нужно запретить вообще!!!!
22:12:46 27-01-2026
Гость (21:51:42 27-01-2026) Кредиты это зло.Их нужно запретить вообще!!!!... Ипотека, это зло в нестабильной стране. Двадцать пять лет тому назад Всевышний давал шанс России стать могучей и процветающей страной, где свободно дышит человек.
10:00:25 28-01-2026
Гость (21:51:42 27-01-2026) Кредиты это зло.Их нужно запретить вообще!!!!...
Кухонные ножи - зло. Ими убивают больше всего человек. Их нужно запретить вообще!!!!