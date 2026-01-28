Алтайские полицейские помогли семейной паре, у которой в авто отказал двигатель

Супруги направлялись домой

28 января 2026, 07:45, ИА Амител

Метель на трассе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

На 161-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Тальменском районе сотрудники Госавтоинспекции помогли семейной паре, у которой во время поездки внезапно отказал двигатель автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю, на маршруте патрулирования старший инспектор ДПС капитан полиции Евгений Епифанов и инспектор ДПС лейтенант полиции Никита Матвеев обратили внимание на остановившуюся на обочине машину. Выяснилось, что супруги направлялись домой, однако в пути двигатель их автомобиля вышел из строя, и дальнейшее движение стало невозможным.

Автоинспекторы оперативно вызвали эвакуатор и сопроводили неисправный автомобиль до ближайшего придорожного сервиса, где водители смогли получить необходимую помощь. Убедившись, что семья находится в безопасности, сотрудники ДПС продолжили нести службу на маршруте патрулирования.

