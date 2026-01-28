Алтайские полицейские помогли семейной паре, у которой в авто отказал двигатель
Супруги направлялись домой
28 января 2026, 07:45, ИА Амител
На 161-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Тальменском районе сотрудники Госавтоинспекции помогли семейной паре, у которой во время поездки внезапно отказал двигатель автомобиля.
Как сообщили в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю, на маршруте патрулирования старший инспектор ДПС капитан полиции Евгений Епифанов и инспектор ДПС лейтенант полиции Никита Матвеев обратили внимание на остановившуюся на обочине машину. Выяснилось, что супруги направлялись домой, однако в пути двигатель их автомобиля вышел из строя, и дальнейшее движение стало невозможным.
Автоинспекторы оперативно вызвали эвакуатор и сопроводили неисправный автомобиль до ближайшего придорожного сервиса, где водители смогли получить необходимую помощь. Убедившись, что семья находится в безопасности, сотрудники ДПС продолжили нести службу на маршруте патрулирования.
Ранее сообщалось, что барнаульские сотрудники ДПС 29 декабря оперативно и со спецсигналами увезли в больницу четырехлетнего ребенка, которому стало плохо.
ДПС молодцы, все правильно сделали! В этом и заключается их основная работа - помогать людям! Только зачем об этом в новостях писать, или это просто редкий случай? ) Это все равно что написать: "Баба Люба из деревни выдоила на 15 литров молока больше, чем всегда! Гордимся ею!"