В Алтайском театре драмы представят семейную сагу "Наследник" с Константином Лавроненко

Спектакль по пьесе французских драматургов исследует, как одна шутка может разрушить иллюзии и раскрыть скрытые истины в семейных отношениях

28 января 2026, 07:00, ИА Амител

Спектакль "Наследник" / Изображение: ligaart.ru 22 апреля 2026 года на сцене Алтайского краевого театра драмы состоится премьера спектакля "Наследник". В основе постановки – пьеса французских драматургов Матье Делапорта и Александра де Ла Пательера в переводе А. Питч.

Действие разворачивается в интеллектуальной французской семье, где невинная шутка во время светского вечера становится катализатором хаоса. Конфликт вынуждает героев сбросить привычные маски и обнажить скрытые истины, демонстрируя разрыв между публичным образом и личными тайнами.

Роль центрального персонажа исполнит Константин Лавроненко. В постановке также задействованы Марина Зудина, Юрий Батурин, Максим Щеголев, Алексей Бардуков и Ксения Лавроненко.