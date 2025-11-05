Автоэксперт назвал вредные для машины привычки водителей в холода

Наиболее вредной привычкой является начало движения сразу после запуска двигателя

05 ноября 2025, 11:15, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Автоэксперт Максим Ракитин в беседе с "Лентой.ру" перечислил основные ошибки, которые совершают российские водители в холодную погоду. По его словам, наиболее вредной привычкой является начало движения сразу после запуска двигателя.

«Первое, что убивает машину в холодную погоду, – это ехать сразу после запуска двигателя. Нужно дать автомобилю постоять хотя бы минуту, чтобы смазочные жидкости поднялись вверх», – пояснил специалист.

Также эксперт рекомендует избегать:

быстрой езды на непрогретом двигателе;

подъема дворников в мороз (это вытягивает пружину);

резкого включения обогрева стекла (может привести к трещинам).

Исключение составляют автомобили со штатной системой обогрева лобового стекла.

