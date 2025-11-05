Автоэксперт назвал вредные для машины привычки водителей в холода
05 ноября 2025, 11:15, ИА Амител
Автоэксперт Максим Ракитин в беседе с "Лентой.ру" перечислил основные ошибки, которые совершают российские водители в холодную погоду. По его словам, наиболее вредной привычкой является начало движения сразу после запуска двигателя.
«Первое, что убивает машину в холодную погоду, – это ехать сразу после запуска двигателя. Нужно дать автомобилю постоять хотя бы минуту, чтобы смазочные жидкости поднялись вверх», – пояснил специалист.
Также эксперт рекомендует избегать:
быстрой езды на непрогретом двигателе;
подъема дворников в мороз (это вытягивает пружину);
резкого включения обогрева стекла (может привести к трещинам).
Исключение составляют автомобили со штатной системой обогрева лобового стекла.
11:57:50 05-11-2025
А это он в прошлом году рекомендовал картонку на радиатор?
12:33:57 05-11-2025
Ночной автозапуск вблизи окон также может привести к повреждению ЛКП.