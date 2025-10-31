Минпромторг перенес введение новых правил расчета утильсбора на 1 декабря

Таким образом, вступление новых правил утильсбора предлагается отсрочить на один месяц

31 октября 2025

Министерство промышленности и торговли РФ перенесло срок вступления в силу новой методики расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отсрочка подготовлена по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова. Согласно решению, новые правила начнут действовать с 1 декабря 2025 года, а не с 1 ноября, как планировалось ранее.

«С учетом интересов граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил уже после публикации проекта, либо столкнулись с задержками в доставке транспортных средств, принято решение о переносе вступления постановления в силу на один месяц», – говорится в сообщении Минпромторга.

Проект постановления в обновленной редакции уже направлен в правительство РФ.

Новая методика расчета утильсбора предусматривает введение дополнительных параметров для легковых автомобилей категории М1. Базовая ставка будет зависеть от типа и объема двигателя, а коэффициент – от мощности по прогрессивной шкале. Для машин с двигателем до 160 лошадиных сил сохранится льготный коэффициент. По данным министерства, такие автомобили составляют более 80% российского автопарка.

Ранее Федеральная таможенная служба потребовала от владельцев более 30 тысяч автомобилей, ввезенных в Россию из Казахстана, доплатить утилизационный сбор. Размер доначислений достигает 3,5 миллиона рублей.