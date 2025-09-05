Автоинструкторы приставали к несовершеннолетним курсанткам в Челябинске

Челябинцы пожаловались в прокуратуру

05 сентября 2025, ИА Амител

Дорога. Автомобили. Осаго / Фото: amic.ru

В Челябинске разразился скандал вокруг автошколы "ВОА". Прокуратура получила жалобы на инструкторов, которых подозревают в домогательствах к ученицам. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

Как рассказала одна из девушек, поводом стала проверка смартфона. В телефоне бывшего мужа она обнаружила переписку инструкторов. В сообщениях они в циничной форме обсуждали курсанток, делились интимными подробностями, а также шутили, что могут "меняться ученицами" или делить заработок от уроков пополам. В переписке упоминались даже 16-17-летние школьницы, при этом звучали фразы вроде "возраст – не помеха".

«После того как переписка попала в Сеть, девушка заявила, что ей начали поступать угрозы от бывшего мужа. Он уверял, что ее могут избить и что она "никогда не сдаст на права" в Челябинске», – сообщает Telegram-канал.

Замдиректора автошколы в разговоре с журналистами Ural Mash подчеркнул, что такие люди должны нести уголовную ответственность, а сами курсантки обязаны обращаться в полицию. Сейчас материалы переданы в надзорные органы, и правоохранители проверяют обстоятельства истории.

