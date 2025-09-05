Автоинструкторы приставали к несовершеннолетним курсанткам в Челябинске
Челябинцы пожаловались в прокуратуру
05 сентября 2025, 12:46, ИА Амител
В Челябинске разразился скандал вокруг автошколы "ВОА". Прокуратура получила жалобы на инструкторов, которых подозревают в домогательствах к ученицам. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Как рассказала одна из девушек, поводом стала проверка смартфона. В телефоне бывшего мужа она обнаружила переписку инструкторов. В сообщениях они в циничной форме обсуждали курсанток, делились интимными подробностями, а также шутили, что могут "меняться ученицами" или делить заработок от уроков пополам. В переписке упоминались даже 16-17-летние школьницы, при этом звучали фразы вроде "возраст – не помеха".
«После того как переписка попала в Сеть, девушка заявила, что ей начали поступать угрозы от бывшего мужа. Он уверял, что ее могут избить и что она "никогда не сдаст на права" в Челябинске», – сообщает Telegram-канал.
Замдиректора автошколы в разговоре с журналистами Ural Mash подчеркнул, что такие люди должны нести уголовную ответственность, а сами курсантки обязаны обращаться в полицию. Сейчас материалы переданы в надзорные органы, и правоохранители проверяют обстоятельства истории.
Ранее сообщалось, что в Рубцовске полиция проверила сообщения о якобы многочасовом преследовании двух школьниц неизвестным мужчиной, но информация не подтвердилась.
12:56:06 05-09-2025
Видится бабская месть и оговор с целью мести в отношении бывшего
13:03:34 05-09-2025
Вывод из рассказа.
Опасайтесь своих брошенок.
13:24:47 05-09-2025
Гость (13:03:34 05-09-2025) Вывод из рассказа.Опасайтесь своих брошенок.... Вывод: будьте Мужчинами, а не носителями штанов!
14:04:01 05-09-2025
Гость (13:24:47 05-09-2025) Вывод: будьте Мужчинами, а не носителями штанов!... Брошена ?
14:37:07 05-09-2025
Гость (13:03:34 05-09-2025) Вывод из рассказа.Опасайтесь своих брошенок.... вывод - ставьте на свой тел пароль, графический ключ или вход по отпечатку)
13:10:02 05-09-2025
липучки
13:36:02 05-09-2025
Вывод. Баба за рулем, что обезьяна с гранатой. Сказали же подымать демографию, вот и они ей и пытаются поднять.
15:52:01 05-09-2025
а зачем проверять телефон мужа, а уж тем более бывшего?
16:15:36 05-09-2025
Гость (15:52:01 05-09-2025) а зачем проверять телефон мужа, а уж тем более бывшего?... Он после проверки наверное стал бывшим. А так-то практика распространенная, сдавать женщинам вождение в кустах. Рассказывали инструкторы. Может врут?
16:34:28 05-09-2025
Гость (16:15:36 05-09-2025) Он после проверки наверное стал бывшим. А так-то практика ра... не говорите глупостей. экзамен по вождению сдают не инструктору, а сотруднику ГИБДД.