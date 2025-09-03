"Предложил целоваться". Появились подробности нападения мигранта на девочку в Ленобласти

Мужчина схватил школьницу за руку и попытался насильно затащить в лес

03 сентября 2025, 14:46, ИА Амител

В Ленинградской области раскрыты новые обстоятельства нападения на школьницу в Мурино. По данным правоохранителей, задержан 39-летний мигрант, который днем 31 августа пытался увести 13-летнюю девочку в лесные заросли. Об этом пишет Telegram-канал "Mash на Мойке".

Инцидент произошел на улице Оборонной. Девочка сидела на скамейке, когда к ней подошел мужчина. После короткого разговора он предложил пройти в лес "поцеловаться", а затем схватил школьницу за руку и попытался насильно затащить в кусты. Девочке удалось вырваться, а окончательно спугнула злоумышленника женщина, выгуливавшая собаку неподалеку. Она проводила подростка домой и помогла рассказать матери о случившемся.

«Мать девочки незамедлительно обратилась в полицию. Вскоре сотрудники МВД установили личность нападавшего и задержали его. Им оказался нелегальный мигрант из Средней Азии, работавший каменщиком на стройке», – сообщает Telegram-канал.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Сейчас он находится под стражей, следствие выясняет все обстоятельства происшествия.

