"Предложил целоваться". Появились подробности нападения мигранта на девочку в Ленобласти
Мужчина схватил школьницу за руку и попытался насильно затащить в лес
03 сентября 2025, 14:46, ИА Амител
В Ленинградской области раскрыты новые обстоятельства нападения на школьницу в Мурино. По данным правоохранителей, задержан 39-летний мигрант, который днем 31 августа пытался увести 13-летнюю девочку в лесные заросли. Об этом пишет Telegram-канал "Mash на Мойке".
Инцидент произошел на улице Оборонной. Девочка сидела на скамейке, когда к ней подошел мужчина. После короткого разговора он предложил пройти в лес "поцеловаться", а затем схватил школьницу за руку и попытался насильно затащить в кусты. Девочке удалось вырваться, а окончательно спугнула злоумышленника женщина, выгуливавшая собаку неподалеку. Она проводила подростка домой и помогла рассказать матери о случившемся.
«Мать девочки незамедлительно обратилась в полицию. Вскоре сотрудники МВД установили личность нападавшего и задержали его. Им оказался нелегальный мигрант из Средней Азии, работавший каменщиком на стройке», – сообщает Telegram-канал.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Сейчас он находится под стражей, следствие выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Рубцовске местный житель сделал замечание группе подростков среднеазиатской внешности, которые, по свидетельствам очевидцев, оскорбляли русских женщин и провоцировали конфликт. Позже они избили мужчину.
15:04:43 03-09-2025
А вы не задумывались что ЦРУ может специально вербовать в странах средней азии людей которые поедут в Россию якобы на заработки а потом там будут создавать вот такие конфликтные ситуации. Цель -вызвать межнациональную рознь. Провокаторам щедро на западе оплачивают все эти провокации долларами и фунтами. ЦРУ и МИ6 мастера раскалывать страны вызывая межнациональную рознь Они уже 500 лет так делают
15:46:59 03-09-2025
Холмс (15:04:43 03-09-2025) А вы не задумывались что ЦРУ может специально вербовать в ст...
ну тогда они работают на нас)))) потому что, чем больше таких инцидентов, тем жестче меры против этих бывшебратушек
13:59:00 05-09-2025
Холмс (15:04:43 03-09-2025) А вы не задумывались что ЦРУ может специально вербовать в ст... ЦРУ))) может НЛО? ус*ся можно) А в самих США, когда детей насилуют мигранты, это кто устраивает интересно? А вы не задумывались, что все зло происходит от самих людей, потому что это самые опасные, хитрожопые и безжалостные существа на этой планете? И недальновидная политика РФ в отношении мигрантов тут конечно не причем, мы тут все святые
17:00:16 03-09-2025
Мигранты совсем обнаглели