Автомобиль перевернулся на бок на Павловском тракте в Барнауле
Информации о пострадавших в аварии пока нет
09 августа 2025, 14:22, ИА Амител
В Барнауле автомобиль Toyota вылетел на обочину и перевернулся на бок. Об этом сообщает "В курсе 22".
По информации очевидцев, инцидент произошел на Павловском тракте. Судя по опубликованным кадрам, у иномарки выбито лобовое стекло. Рядом с автомобилем находились две девушки.
Информации о пострадавших нет. Другие подробности ДТП неизвестны.
Ранее в краевой столице бензовоз заблокировал шоссе Ленточный Бор и стал причиной огромных пробок. Так, на самом шоссе образовался затор протяженностью 3 км. Движение также было затруднено на улицах Кутузова и Загородной – пробка растянулась почти на 4 км.
