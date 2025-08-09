Автомобиль перевернулся на бок на Павловском тракте в Барнауле

Информации о пострадавших в аварии пока нет

09 августа 2025, 14:22, ИА Амител

В Барнауле автомобиль Toyota вылетел на обочину и перевернулся на бок. Об этом сообщает "В курсе 22".

По информации очевидцев, инцидент произошел на Павловском тракте. Судя по опубликованным кадрам, у иномарки выбито лобовое стекло. Рядом с автомобилем находились две девушки.

Информации о пострадавших нет. Другие подробности ДТП неизвестны.

Ранее в краевой столице бензовоз заблокировал шоссе Ленточный Бор и стал причиной огромных пробок. Так, на самом шоссе образовался затор протяженностью 3 км. Движение также было затруднено на улицах Кутузова и Загородной – пробка растянулась почти на 4 км.