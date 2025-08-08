Бензовоз заблокировал шоссе Ленточный Бор в Барнауле и стал причиной огромных пробок
Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда
08 августа 2025, 14:31, ИА Амител
Бензовоз на шоссе Ленточный Бор / Фото: 2ГИС / Alexandra Scherbinina
В Барнауле на шоссе Ленточный Бор, на участке от Южного тракта в сторону улицы Власихинской, образовалась пробка в связи с технической неисправностью бензовоза.
«Просим участников движения выбирать альтернативные пути объезда, быть внимательными и соблюдать ПДД. На месте работает Госавтоинспекция», – сообщили в МЦУ города Барнаула.
На шоссе Ленточный Бор образовалась пробка протяженностью 3 км. Движение затруднено также на улицах Кутузова и Загородной – затор растянулся почти на 4 км. Проблемы наблюдаются и на улице Власихинской.
14:36:25 08-08-2025
А ОТ как ездит? Автобусы.
20:11:28 08-08-2025
А что с бензовозом? Колеса переднего правого нет. На вид свежая машина. Так заездили что ли, что колеса отваливаются.