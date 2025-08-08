Бензовоз заблокировал шоссе Ленточный Бор в Барнауле и стал причиной огромных пробок

Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда

08 августа 2025, 14:31, ИА Амител

Бензовоз на шоссе Ленточный Бор / Фото: 2ГИС / Alexandra Scherbinina

В Барнауле на шоссе Ленточный Бор, на участке от Южного тракта в сторону улицы Власихинской, образовалась пробка в связи с технической неисправностью бензовоза.

«Просим участников движения выбирать альтернативные пути объезда, быть внимательными и соблюдать ПДД. На месте работает Госавтоинспекция», – сообщили в МЦУ города Барнаула.

На шоссе Ленточный Бор образовалась пробка протяженностью 3 км. Движение затруднено также на улицах Кутузова и Загородной – затор растянулся почти на 4 км. Проблемы наблюдаются и на улице Власихинской.