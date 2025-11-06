Банда вымогателей напала на школьника и украла у него "подарки" из мессенджера

Трое молодых людей выманили подростка, обещая снять с ним совместный ролик для соцсетей

06 ноября 2025, 16:45, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Москве правоохранители задержали трех молодых людей, подозреваемых в ограблении шестнадцатилетнего школьника. Злоумышленники, представившиеся блогерами, похитили у жертвы цифровые открытки в одном из мессенджеров на 60 тысяч рублей, сообщает Mash.

По данным следствия, подозреваемые обманом заманили юношу на встречу в центр Москвы под предлогом совместной съемки видео. В автомобиле они начали угрожать расправой, а затем один из них выстрелил из пистолета в пол для устрашения. После этого они вынудили подростка отдать мобильный телефон и перевели себе дорогие подарки из мессенджера в Telegram на сумму около 60 тысяч рублей.

Позже преступники обнаружили у потерпевшего криптокошелек. Школьник сказал, что на счету 9 миллионов рублей, и убедил отпустить его домой якобы для предоставления доступа к средствам. Вместо этого он обратился в полицию.

Согласно информации, предоставленной Следственным комитетом по городу Москве, подозреваемые были задержаны в Калужской области. В отношении всех троих возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Вымогательство".