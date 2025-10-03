В Омске осудили банду вымогателей, "нарывавшихся" на конфликт

Группа специально подталкивала жертв к конфликтам, а затем выступала в качестве "защитников" обиженной стороны

Кадры оперативной съемки / Фото: прокуратура Омской области

В Омске суд вынес обвинительный приговор трем участникам преступной группы, признанным виновными в вымогательстве, грабежах и разбойных нападениях. Пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что злоумышленники получили тюремные сроки от года до восьми лет. Следствием установлено, что в период с августа по сентябрь 2024 года подсудимые, используя посредников, выявляли спорные ситуации и представлялись защитниками интересов пострадавших.

Согласно информации прокуратуры, они, демонстрируя пневматическое оружие и угрожая физической расправой, вымогали у граждан денежные средства в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей, представляя это как "компенсацию". В одном эпизоде они совершили грабеж, отняв у жертвы деньги и мобильный телефон. В другом – напали с ножом на случайного прохожего и, угрожая, принудили его перевести 24 тысячи рублей со своего банковского счета на карту одного из преступников, а также сдать телефон в ломбард и отдать вырученные средства.