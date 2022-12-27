Банк «Открытие» подарит новогоднее #ОткрытиеЭмоций во «ВКонтакте»

Компания проводит призовой челлендж с участием популярных актеров и видеоблогеров

27 декабря 2022, 12:01, ИА Амител

Фото: Банк «Открытие»

Банк «Открытие» запустил новогодний челлендж #ОткрытиеЭмоций в сервисе коротких видео VK Клипы. Все участники проекта получат Opencard с 5% кешбэком на всё, бонусные предложения от партнеров банка и подарки от «ВКонтакте». Авторам лучших роликов банк перечислит по 23 тыс. рублей.

В проекте примут участие амбассадоры «Открытия» — народный артист России Константин Хабенский и телеведущая, актриса Марина Кравец, актеры Андрей Гайдулян и Ирина Безрукова, певец JONY, видеоблогеры Аня Покров, Лена Самчук и многие другие. Челлендж продлится до 20 января 2023 года.

Для участия в нем необходимо записать на видео свои позитивные эмоции с помощью новогодней AR-маски и разместить ролик на странице проекта в VK Клипах. Поможет в этом пользователям Константин Хабенский.

Участники могут оформить дебетовую Opencard с повышенным 5% кешбэком за всё на месяц, и вместе с картой получить скидочные промокоды от партнеров банка. Первые 10 тыс. героев челленджа также получат в подарок промокод на выбор стикерпака из магазина «ВКонтакте».

Все авторы роликов примут участие в розыгрыше суперпризов от банка «Открытие». Каждую неделю организаторы будут выбирать трех авторов лучших видео и перечислять им по 23 тыс. рублей на Opencard.

Победители будут объявлены в сообществе банка во «ВКонтакте».

Челлендж #ОткрытиеЭмоций станет частью большого Новогоднего проекта от «ВКонтакте», в котором банк «Открытие» уже принимает участие и разыграет 2 тыс. промокодов на повышенную ставку по вкладу «Первый» до 8,6% на год. Открыть вклад смогут все новые клиенты банка и клиенты, у которых в течение предыдущих 90 дней было размещено на вкладах и накопительных счета в «Открытии» не более 50 тыс. рублей включительно.