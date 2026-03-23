Банкет-холл "Мишель" на проспекте Ленина в Барнауле выставили на продажу за 10 млн рублей

Заведение полностью укомплектовано посудой и кухонной техникой

23 марта 2026, 10:30, ИА Амител

В краевой столице продают банкет-холл "Мишель". Его цена — 10 млн рублей. Заведение расположено на проспекте Ленина, 154а, на красной линии, рядом с деловым центром "Гео". Общая площадь помещения — 245 квадратных метров, следует из объявления на известной платформе по операциям с недвижимостью.

По информации продавца, банкет-холл относится к сегменту премиум-класса. В нем оборудован просторный светлый зал с высокими потолками, рассчитанный на проведение мероприятий до 100 человек. Также в помещении имеется световое и звуковое оборудование.

Кроме того, заведение полностью укомплектовано посудой и кухонной техникой. Указанная в объявлении среднемесячная прибыль составляет около 450 тысяч рублей.

