НОВОСТИНедвижимость

Банкет-холл "Мишель" на проспекте Ленина в Барнауле выставили на продажу за 10 млн рублей

Заведение полностью укомплектовано посудой и кухонной техникой

23 марта 2026, 10:30, ИА Амител

Фото: cian.ru

В краевой столице продают банкет-холл "Мишель". Его цена — 10 млн рублей. Заведение расположено на проспекте Ленина, 154а, на красной линии, рядом с деловым центром "Гео". Общая площадь помещения — 245 квадратных метров, следует из объявления на известной платформе по операциям с недвижимостью.

По информации продавца, банкет-холл относится к сегменту премиум-класса. В нем оборудован просторный светлый зал с высокими потолками, рассчитанный на проведение мероприятий до 100 человек. Также в помещении имеется световое и звуковое оборудование.

Кроме того, заведение полностью укомплектовано посудой и кухонной техникой. Указанная в объявлении среднемесячная прибыль составляет около 450 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на рынке недвижимости Барнаула появилось предложение о продаже действующего ресторана Gor’dost ("Гордость"), расположенного на ул. Мало‑Тобольской, 23, — на пешеходной зоне.

Барнаул недвижимость

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

10:50:34 23-03-2026

Фсё плохо в ГейМаркете?
Фараон закрылся, эта столовка тоже

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:28 23-03-2026

Там завод открывать будут. Завод дронофизического оборудования.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:40:01 23-03-2026

И фабрику, по производству ядерных боеголовок и сгущёного молока

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

10:51:16 23-03-2026

Цена какая то интересная? 10 миллионов?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:09 23-03-2026

ВВП (10:51:16 23-03-2026) Цена какая то интересная? 10 миллионов?...
А что в ней интересного? Вам продают бизнес, читай посуду с мебелью, за 10 млн. рублей, а не помещение.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:06:02 25-03-2026

Думаю это в аренде! А мне интересно прибыль 450т.р в месяц и продажа, сомнения есть!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:06 23-03-2026

ну, красная линия в этом месте - это громко скзаано.
уже не центр, но еще не спальник с плотной многоэтажной застройкой.
а поток - песня долгая

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

11:53:12 23-03-2026

Плюс арендная плата....

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
111

12:17:51 23-03-2026

место тупиковое... крупных ЖК рядом нет, наоборот промзона... зря такую цену выставили. Тут бы хоть за 5 продать

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров