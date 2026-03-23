Банкет-холл "Мишель" на проспекте Ленина в Барнауле выставили на продажу за 10 млн рублей
Заведение полностью укомплектовано посудой и кухонной техникой
23 марта 2026, 10:30, ИА Амител
В краевой столице продают банкет-холл "Мишель". Его цена — 10 млн рублей. Заведение расположено на проспекте Ленина, 154а, на красной линии, рядом с деловым центром "Гео". Общая площадь помещения — 245 квадратных метров, следует из объявления на известной платформе по операциям с недвижимостью.
По информации продавца, банкет-холл относится к сегменту премиум-класса. В нем оборудован просторный светлый зал с высокими потолками, рассчитанный на проведение мероприятий до 100 человек. Также в помещении имеется световое и звуковое оборудование.
Кроме того, заведение полностью укомплектовано посудой и кухонной техникой. Указанная в объявлении среднемесячная прибыль составляет около 450 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что на рынке недвижимости Барнаула появилось предложение о продаже действующего ресторана Gor’dost ("Гордость"), расположенного на ул. Мало‑Тобольской, 23, — на пешеходной зоне.
10:50:34 23-03-2026
Фсё плохо в ГейМаркете?
Фараон закрылся, эта столовка тоже
10:53:28 23-03-2026
Гость (10:50:34 23-03-2026) Фсё плохо в ГейМаркете?Фараон закрылся, эта столовка тож... Там завод открывать будут. Завод дронофизического оборудования.
13:40:01 23-03-2026
Гость (10:53:28 23-03-2026) Там завод открывать будут. Завод дронофизического оборудован... И фабрику, по производству ядерных боеголовок и сгущёного молока
10:51:16 23-03-2026
Цена какая то интересная? 10 миллионов?
12:29:09 23-03-2026
ВВП (10:51:16 23-03-2026) Цена какая то интересная? 10 миллионов?...
А что в ней интересного? Вам продают бизнес, читай посуду с мебелью, за 10 млн. рублей, а не помещение.
19:06:02 25-03-2026
ВВП (10:51:16 23-03-2026) Цена какая то интересная? 10 миллионов?... Думаю это в аренде! А мне интересно прибыль 450т.р в месяц и продажа, сомнения есть!
10:59:06 23-03-2026
ну, красная линия в этом месте - это громко скзаано.
уже не центр, но еще не спальник с плотной многоэтажной застройкой.
а поток - песня долгая
11:53:12 23-03-2026
Плюс арендная плата....
12:17:51 23-03-2026
место тупиковое... крупных ЖК рядом нет, наоборот промзона... зря такую цену выставили. Тут бы хоть за 5 продать