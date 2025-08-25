Банки продолжают менять ставки по вкладам

Ставки выше по вкладам на короткий срок

25 августа 2025, 18:00, ИА Амител

Деньги. Кредит. Вклад. Финансы / Фото: amic.ru

Банки продолжают адаптировать свои предложения в соответствии с изменениями ключевой ставки Центрального банка России и рыночной конъюнктурой. В условиях неопределенности экономической ситуации многие кредитные организации предпочитают наибольшую доходность по краткосрочным вкладам, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на изменения в экономике.

Согласно данным маркетплейса "Финуслуги", на 21 августа 2025 года средняя ставка по трехмесячным вкладам снизилась до 15,91%, по шестимесячным – до 14,96%, по двенадцатимесячным – до 13,98%.

Так, 22 августа 2025 года о корректировке ставок сообщил ВТБ. Максимальная доходность на вклады сроком в два месяца изменилась с 16 до 16,5% годовых. Это предложение доступно как для новых клиентов, так и для действующих, которые разместят на депозите новые деньги.

«Несмотря на снижение ключевой ставки, сберегательная активность населения остается на высоком уровне. Вклады – по-прежнему наиболее надежный и понятный инструмент для накопления у большинства россиян», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

С 23 августа ставки по ряду вкладов изменил Альфа-Банк. Например, по "Альфа-Вклад Новые деньги" ставка при размещении на один месяц составляет 16,4% годовых (+0,2 п.п.), на четыре месяца – 16,1% (+0,1 п.п.);

на один год – 14% (+1 п.п.).

Чуть ранее, в середине августа, условия по вкладу "Новые деньги" в сторону снижения изменил Газпромбанк. Теперь ставка на четыре месяца будет до 15,7%, вклад на шесть месяцев принесет доходность до 14,95%, а при размещении на один год – до 13,8%.



С 28 июля об изменении ставок объявил Сбербанк. Максимальная ставка (на четыре месяца) по вкладу "Лучший %" теперь составляет 16% годовых, а была 18%. А по "СберВкладу" изменилась не ставка, а надбавка к базовым ставкам до 0,5 п.п. (было 0,7).

Добавим, что некоторые банки рассматривают варианты дальнейшего снижения ставок по накопительным продуктам. Эксперты советуют внимательно следить за предложениями банков и своевременно реагировать на изменения условий. При выборе вклада важно учитывать не только процентную ставку, но и такие параметры, как срок вклада, возможность пополнения и снятия средств, а также условия досрочного расторжения договора.