Банки продолжают менять ставки по вкладам
Ставки выше по вкладам на короткий срок
25 августа 2025, 18:00, ИА Амител
Банки продолжают адаптировать свои предложения в соответствии с изменениями ключевой ставки Центрального банка России и рыночной конъюнктурой. В условиях неопределенности экономической ситуации многие кредитные организации предпочитают наибольшую доходность по краткосрочным вкладам, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на изменения в экономике.
Согласно данным маркетплейса "Финуслуги", на 21 августа 2025 года средняя ставка по трехмесячным вкладам снизилась до 15,91%, по шестимесячным – до 14,96%, по двенадцатимесячным – до 13,98%.
Так, 22 августа 2025 года о корректировке ставок сообщил ВТБ. Максимальная доходность на вклады сроком в два месяца изменилась с 16 до 16,5% годовых. Это предложение доступно как для новых клиентов, так и для действующих, которые разместят на депозите новые деньги.
«Несмотря на снижение ключевой ставки, сберегательная активность населения остается на высоком уровне. Вклады – по-прежнему наиболее надежный и понятный инструмент для накопления у большинства россиян», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
С 23 августа ставки по ряду вкладов изменил Альфа-Банк. Например, по "Альфа-Вклад Новые деньги" ставка при размещении на один месяц составляет 16,4% годовых (+0,2 п.п.), на четыре месяца – 16,1% (+0,1 п.п.);
на один год – 14% (+1 п.п.).
Чуть ранее, в середине августа, условия по вкладу "Новые деньги" в сторону снижения изменил Газпромбанк. Теперь ставка на четыре месяца будет до 15,7%, вклад на шесть месяцев принесет доходность до 14,95%, а при размещении на один год – до 13,8%.
С 28 июля об изменении ставок объявил Сбербанк. Максимальная ставка (на четыре месяца) по вкладу "Лучший %" теперь составляет 16% годовых, а была 18%. А по "СберВкладу" изменилась не ставка, а надбавка к базовым ставкам до 0,5 п.п. (было 0,7).
Добавим, что некоторые банки рассматривают варианты дальнейшего снижения ставок по накопительным продуктам. Эксперты советуют внимательно следить за предложениями банков и своевременно реагировать на изменения условий. При выборе вклада важно учитывать не только процентную ставку, но и такие параметры, как срок вклада, возможность пополнения и снятия средств, а также условия досрочного расторжения договора.
23:52:25 25-08-2025
Лишь бы банковские проценты не отставали от процентов обесценивающей вклады инфляции: в противном случае, игнорируя вопиющий абсурд, государство взыщет с вкладчиков налог не с "навара", а с чистого убытка!
10:18:20 26-08-2025
Гость (23:52:25 25-08-2025) Лишь бы банковские проценты не отставали от процентов обесце... дак так и есть)))) А вы думали, депозит, заработали? Нет! Вашими деньгами попользовались, вам дали чуть чуть сверху резаной бумаги, а потом всю вашу кучку денег обесценили через девальвацию кратно большую выгоде по процентным ставкам в банке.
Сейчас время потребления, а не накопления. А лучшая инвестиция - инвестиция в себя, в свое здоровье, отдых, путешествия, образование, улучшение жилищных условий, и тд.