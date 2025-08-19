Жители Алтая продолжают открывать вклады и накопительные счета

Тренд на использование таких инструментов сохраняется, даже несмотря на снижение ставок

19 августа 2025, 10:15, ИА Амител

Деньги. Рубли. Финансы / Фото: amic.ru

В Алтайском крае и Республике Алтай сохраняется спрос на сберегательные банковские продукты даже после снижения ключевой ставки. Об этом говорят эксперты ВТБ. По итогам первого полугодия объем привлеченных средств розничных клиентов банка в этих двух регионах составил более 120 млрд рублей.

Основная часть средств – около 89 млрд рублей – размещена на традиционных сберегательных инструментах, таких как срочные депозиты и накопительные счета. Портфель инвестиционных продуктов за первые шесть месяцев 2025-го составил 31 млрд рублей.

Интерес населения к формированию сбережений сохраняется даже после снижения ключевой ставки. В июле жители Алтая открыли более 11,5 тысячи новых вкладов и свыше 13 тысяч накопительных счетов. А вот срок размещения становится меньше: 42% вкладов открыты на три месяца, еще 41% – на полгода. По данным на июль, три четверти депозитного портфеля ВТБ в регионе составляют вклады сроком от трех месяцев до полугода, а 18% средств размещены на срок от года до двух лет.

«Мы видим, что рынок сбережений продолжает расти, хотя и более умеренными темпами. Сейчас клиентам банков наиболее интересны краткосрочные вклады с максимальными ставками», – отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Впрочем, уже можно отметить поворот в сторону инвестиционных продуктов, которые предполагают более высокую доходность в долгосрочной перспективе.

«При этом инвесторы также продолжают получать пассивный доход, размещая средства на вкладах с процентными ставками, превышающими уровень инфляции», – подчеркнул Горбунов.

В целом по стране в июле, по данным ВТБ, портфель пассивов физических лиц в банках увеличился на 793 млрд рублей. С начала года объем накоплений россиян вырос на 6%, составив более 61 трлн рублей. Основным "локомотивом" роста сбережений остаются вклады в национальной валюте.

Ключевая ставка сейчас составляет 18%, своего пикового значения в 21% она достигла в конце октября 2024 года и продержалась на этом уровне до 6 июня 2025-го.