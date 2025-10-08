Банки запускают новые сервисы для бесконтактной оплаты через iPhone

Россияне с "Айфонами" потеряли возможность платить смартфоном в 2022 году

08 октября 2025, 16:45, ИА Амител

Молодой человек. Смартфон / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В последние месяцы несколько крупных российских банков презентовали новые решения для оплаты с помощью iPhone ("Айфон"). Они внедрили технологии, которые позволяют клиентам совершать покупки с использованием смартфонов.

Накануне о запуске сервиса объявил ВТБ. Он позволяет пользователям iPhone оплачивать покупки через любые терминалы, поддерживающие бесконтактные платежи, с помощью банковского pay-сервиса ВТБ Pay. Для активации нужно подключить сервис в приложении банка и активировать Bluetooth ("Блютус"). Это решение будет работать на основе технологии "Волна", разработанной совместно с НСПК.

«Пользователи уже привыкли к удобным цифровым сервисам, и сегодня бесконтактная оплата стала для многих привычным платежным инструментом», – пояснил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин на форуме Finopolis-2025 ("Финополис").

Чуть ранее, 3 октября, о запуске нового мобильного приложения для iOS ("айОС") с функцией мгновенной оплаты сообщил Газпромбанк. Технология Турбо QR ("КюАр") позволяет производить оплату в один клик, а также пополнять аккаунт Apple для сервисов, транспортные карты и осуществлять валютные конверсии.

В августе Сбер запустил технологию Bluetooth Low Energy ("Блютус Лоу Энерджи") в своем приложении Сбербанк Онлайн, которая позволяет оплачивать покупки через iPhone без использования NFC ("ЭнЭфСи"). На этой же технологии анонсировал подобный сервис и Альфа-Банк.

Эксперты отмечают, что запуск таких сервисов имеет важное значение для цифровизации финансовых услуг в России, особенно на фоне утраты Apple Pay после санкций в 2022 году. До недавнего времени владельцы "Айфонов" расплачивались за покупки лишь картами, стикерами или наличными.