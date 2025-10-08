Банки запускают новые сервисы для бесконтактной оплаты через iPhone
Россияне с "Айфонами" потеряли возможность платить смартфоном в 2022 году
08 октября 2025, 16:45, ИА Амител
В последние месяцы несколько крупных российских банков презентовали новые решения для оплаты с помощью iPhone ("Айфон"). Они внедрили технологии, которые позволяют клиентам совершать покупки с использованием смартфонов.
Накануне о запуске сервиса объявил ВТБ. Он позволяет пользователям iPhone оплачивать покупки через любые терминалы, поддерживающие бесконтактные платежи, с помощью банковского pay-сервиса ВТБ Pay. Для активации нужно подключить сервис в приложении банка и активировать Bluetooth ("Блютус"). Это решение будет работать на основе технологии "Волна", разработанной совместно с НСПК.
«Пользователи уже привыкли к удобным цифровым сервисам, и сегодня бесконтактная оплата стала для многих привычным платежным инструментом», – пояснил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин на форуме Finopolis-2025 ("Финополис").
Чуть ранее, 3 октября, о запуске нового мобильного приложения для iOS ("айОС") с функцией мгновенной оплаты сообщил Газпромбанк. Технология Турбо QR ("КюАр") позволяет производить оплату в один клик, а также пополнять аккаунт Apple для сервисов, транспортные карты и осуществлять валютные конверсии.
В августе Сбер запустил технологию Bluetooth Low Energy ("Блютус Лоу Энерджи") в своем приложении Сбербанк Онлайн, которая позволяет оплачивать покупки через iPhone без использования NFC ("ЭнЭфСи"). На этой же технологии анонсировал подобный сервис и Альфа-Банк.
Эксперты отмечают, что запуск таких сервисов имеет важное значение для цифровизации финансовых услуг в России, особенно на фоне утраты Apple Pay после санкций в 2022 году. До недавнего времени владельцы "Айфонов" расплачивались за покупки лишь картами, стикерами или наличными.
16:54:39 08-10-2025
странно.
иногда оплачиваю через приложение по QR-коду....
(владею iPhone)
18:20:16 08-10-2025
Шинник (16:54:39 08-10-2025) странно.иногда оплачиваю через приложение по QR-коду....... Тоже понять не могу, у большинства яблочников не хватает мозгов по qr оплатить?
20:54:07 08-10-2025
Гость (18:20:16 08-10-2025) Тоже понять не могу, у большинства яблочников не хватает моз... Бесконтактная тупо удобнее. Не надо камеру никуда наводить, достал, кликнул кнопку и готово.
06:54:02 09-10-2025
Гость (20:54:07 08-10-2025) Бесконтактная тупо удобнее. Не надо камеру никуда наводить, ... Китайцы видимо не в курсе, что так проще)
09:18:57 09-10-2025
Шинник (16:54:39 08-10-2025) странно.иногда оплачиваю через приложение по QR-коду....... При оплате через приложение по QR-коду не начисляются бонусы СберСпасибо или кэшбек в других банках... по этой причине нет желания так оплачивать! Мелочь, конечно, но приятно))