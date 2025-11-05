Барнаул готовится к Новому году. Культурные точки превращают город в праздничную площадку

Культурные учреждения становятся центрами притяжения для жителей и гостей города

05 ноября 2025, 19:10, ИА Амител

В праздничные дни учреждения культуры районов и пригородов Барнаула становятся центрами притяжения для жителей. Администрация города держит на контроле их подготовку к мероприятиям, включая проверку соответствия зданий установленным требованиям, сообщает мэрия города.

Накануне заместитель главы администрации Барнаула по социальной политике Александр Артемов провел выездное совещание. В ходе поездки он посетил дворец культуры "Южный", где оценил готовность коллектива и помещений к проведению праздничных программ.

Подготовка охватывает не только организацию развлекательных, познавательных и театрализованных мероприятий, но и обеспечение безопасности посетителей, а также соблюдение норм технического состояния зданий.

Дворец культуры обеспечен всем необходимым для проведения важных мероприятий. Мастер-классы проводятся под светом сохранившихся с советского времени люстрах, а яркие выступления даются в хорошо вентилируемом зрительном зале с удобными креслами. Творческая работа кипит в просторных репетиционных залах и многочисленных помещениях.

Большинство творческих коллективов собирается во Дворце в вечернее время, но это не стесняет их творческих порывов. Дело в том, что во дворце могут одновременно находиться более трехсот человек, проводя концерты и другие мероприятия отдельно друг от друга.

«Зрительный зал рассчитан на 450 посадочных мест. Есть малый зал для камерных мероприятий; проводятся занятия и турниры по бальным танцам, ретротанцевальные вечера. Здесь же проходят сказочные интермедии перед новогодними представлениями. В этом году наше учреждение культуры вновь будет принимать у себя елки – с 19 по 27 декабря дети со всех школ пригородных поселков посетят наши новогодние представления. Запланировано по три представления в день», – отметил директор дворца культуры "Южный" Геннадий Титов.

Стоит заметить, что в текущем году дворцу выделили 790 тысяч рублей на модернизацию верхней механизации сцены, заменив канатную систему и стопоры. Таким образом сцену культурного учреждения подгоняют к современным требованиям техники безопасности.

«Сцена нашего зала одна из самых больших в городе – семь на восемь метров. Благодаря проведенной модернизации установлена современная, безопасная и надежная система, которая позволяет максимально эффективно использовать пространство сцены», – добавил Геннадий Титов.

В свою очередь, Александр Артемов заверил горожан, что администрация Барнаула уделяет большое внимание учреждениям культуры, и серьезно относится к вопросам их безопасности и оснащения.

«В ДК "Южный" средства вкладываются в течение уже нескольких лет, и мы видим результат. Параллельно сейчас идет глобальный капитальный ремонт ДК города. Впереди у нас новогодняя кампания, 37 тысяч юных барнаульцев станут участниками новогодних представлений. Только на этой площадке, в ДК "Южный", побывают 8,5 тысячи школьников из пригородных сел и поселков», – рассказал заместитель главы администрации города по социальной политике.

Следующей точкой притяжения стала первая модельная библиотека Барнаула – филиал № 10 имени Александра Пушкина муниципального учреждения "Централизованная библиотечная система г. Барнаула".

Библиотека была модернизирована в год 290-летия города и вошла в число победителей национального проекта "Культура". За прошедшие пять лет она продолжает выполнять роль культурного и информационного центра, привлекая жителей к чтению и просветительским мероприятиям.

Учреждение сохраняет современный формат работы и остается одной из площадок, где жители поселка проводят досуг и участвуют в культурной жизни Барнаула.

По словам заведующей филиалом библиотеки Натальи Соболевой, читальный зал культурного учреждения разделен на три части. Гости могут посетить и использовать для своих нужд конференц-зал с зоной отдыха, компьютерную зону и Пушкинскую гостиную. В библиотеке установили новое современное оборудование, среди которого компьютеры, электронный видеоувеличитель для посетителей с ослабленным зрением, микрофоны и музыкальные инструменты, предназначенные для проведения творческих встреч и интерактивных мероприятий.

Стоит отметить, что в Пушкинской гостиной библиотеки проходят выставки, презентации, литературные вечера, театрализованные праздники. Работники библиотеки подготовили экскурсию под названием "Южный. Новая точка зрения", которая знакомит посетителей с историей поселка, его примечательными местами и знаменитыми жителями.

В библиотеке не забывают и о юных посетителях. Так, левое крыло культурного учреждения отдано под детское отделение. Помещение имеет отдельный вход с тамбуром и просторным холлом, а сам зал украшен яркими стеллажами, на которых размещены книги.

Уникальность пространства в том, что здесь у ребят есть возможность развиваться и выполнять домашние задания. Также в отделении есть игровая зона с интерактивным полом, напольная проекция которого реагирует на движение. Дети своими движениями могут оживлять изображения, фотографии и развлекательные видеоматериалы, которые проецируются на пол.

Сотрудники библиотеки уже готовят новогоднюю программу для юных гостей. В дни зимних каникул в учреждении пройдет множество интересных мероприятий – от мастер-классов до квестов для всех возрастов.

Александр Артемов по итогам посещения модельной библиотеки отметил, что ее успешный опыт участия в масштабных проектах следует применять при развитии других городских библиотек.